Кінець скоро. "Це війна на місяці, але не на роки", — військовий експерт

За словами Олега Жданова, важко сказати, коли "росіяни видихнуться", але економіка Росії вже у стагнації, а Захід не готовий воювати з РФ роками.

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На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, війна в Україні не триватиме роками. Про це він сказав в інтерв'ю агенції "РБК Україна".

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"Скажу так: це війна на місяці, але не на роки", — відповів він на питання про терміни воєнних дій на території країни.

Він нагадує, що Росія не готувалася воювати довгостроково. Уже сьогодні її економіка через санкції перебуває у стагнації. "Зараз перевести економіку на військові рейки для затяжної війни — це нереально, це потрібно було робити ще рік тому", — пояснює Жданов.

Крім того, Захід, який почав передавати Україні озброєння, також не готовий воювати із Росією два чи три роки.

"Вони очікують на те, щоб інвестувати в Україну для отримання надприбутку у зв'язку з реконструкцією і розвитком нашої економіки", — додає експерт.

Проте, як наголошує Жданов, складно сказати, коли росіяни "видихнуться". "Вони везуть сюди резерв. Тих, кого відмобілізували або вмовили підписати контракт, вони просто садять на потяг, везуть сюди в Україну й одразу ставлять у стрій для поповнення втрат", — коментує полковник запасу.

Так Росія намагається якнайшвидше відновити боєздатність своїх батальйонних тактичних груп і кинути їх у бій. Через це воєнні дії на території України затягуються.

"Путін сказав взяти і вони намагаються взяти цю територію за будь-яку ціну, за будь-яких термінів і так далі. Як я розумію, поки останній солдат там не впаде — вони не припинять цих дій", — зазначає експерт.

Нагадаємо, експолковник ФСБ РФ і колишній лідер проросійських бойовиків Ігор Стрєлков відкрито визнав невдачі ЗС РФ. Контрнаступ ЗСУ під Харковом змусив тікати підрозділи російської армії та бойовиків "ЛДНР", які змушені займати більш віддалені позиції від Харкова.

Раніше Фокус писав, що РФ стягує війська в Бєлгородську область, щоб завадити ЗСУ просунутися.