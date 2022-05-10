РФ стягує війська в Бєлгородську область, щоб завадити ЗСУ просунутися, — ISW

ЗС РФ нарощують сили для наступу на Ізюмському напрямку, але в російській армії, як і раніше, "низький бойовий дух і погана дисципліна", повідомляє Інститут вивчення війни США.

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Російські сили продовжують стягувати війська в Бєлгородській області, щоб завадити українським контратакам навколо Харкова вийти на українсько-російський кордон. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні про оцінки наступальної кампанії Росії за 9 травня.

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За даними ISW, ЗС РФ намагаються зосередити сили, необхідні для відновлення наступальних операцій в Ізюмському напрямку найближчими днями.

За останню добу російські війська трохи просунулися в районі Сєвєродонецька. В Запорізькій області підрозділи РФ перегруповуються, ймовірно, вони отримають підкріплення з сил, раніше дислокованих в Маріуполі, вважають експерти.

У цьому армія країни-агресора зіштовхується з масовими проблемами формування сил. Посилаючись на інформацію високопосадовця Пентагона, експерти уточнюють, що члени приватної військової компанії "Група Вагнера" терміново запросили додаткові сотні тисяч військовослужбовців для підкріплення на Донбасі. Ймовірно, в Росії проводять "приховану мобілізацію", однак, як зазначають фахівці, це навряд чи призведе до значного збільшення ресурсів армії.

За даними джерела ISW, зараз на території України знаходиться 97 російських батальйонних тактичних груп. Тим часом, як вважають експерти, більшість із них сильно зношені, тому кількість БТГ не є реальним показником бойової могутності Росії.

Загалом російські війська демонструють низький бойовий дух та погану дисципліну, оскільки бойові дії проти українського опору в багатьох районах зайшли в глухий кут, наголошують фахівці. Російські війська на Донбасі не підкоряються наказам вищих генералів, а солдати, дислоковані біля Запоріжжя, скаржаться на неефективність операцій у цьому районі, часто зловживають алкоголем та стріляють по власній техніці, щоб не потрапити на передову.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляє, що ЗС РФ готують наступ на Лиман та Сєвєродонецьк. На Ізюмському напрямку противник поповнює запаси боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Нагадаємо, російські війська намагалися форсувати Сіверський Донець: знищено техніку, а екіпаж потонув.