ЗС РФ бомбять "Азовсталь", готують наступ на Лиман та Сєвєродонецьк, – Генштаб ЗСУ

Ворожа армія застосовує артилерію вздовж усієї лінії фронту. Генштаб попередив про високу ймовірність ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України.

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Збройні сили РФ на 76-й день повномасштабної війни з Україною зосередили основні зусилля авіації на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі маріупольського заводу "Азовсталь". Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

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Ворог застосовує артилерію практично вздовж усієї лінії зіткнення, висока ймовірність завдання ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури по всій Україні, попередили військові.

[ + – ] Завод "Азовсталь" бомблять щодня Фото: РИА Новости

Генштаб ЗСУ не відкинув можливості проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому української армії.

Слобожанський та Ізюмський напрямки

На Слобожанському напрямку армія РФ тримає в повній готовності до застосування сили та засоби протиповітряної оборони в Бєлгородській області. Зусилля ворог кидає на оборону зайнятих рубежів, щоб не допустити просування ЗСУ до державного кордону. В цьому районі проводять повітряна розвідка.

На Ізюмському напрямку противник поповнює запаси боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів. Противник продовжує готуватися до наступу на Лиман та Сєвєродонецьк.

[ + – ] ЗСУ тримають оборону на Слобожанському напрямі

Донецька та Луганська області

ЗСУ успішно відбили 15 атак російських окупантів у Донецькій та Луганській областях. Знищено 1 зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі.

Йдуть бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижній Сєвєродонецький район Луганської області, а також за Кам'янку Ясинуватського району Донецької області.

У Маріуполі окупанти знищують інфраструктуру заводу "Азовсталь" артилерією та ударами авіації. Бойові дії в місті тривають.

Волинський та Поліський напрямки

Активних дій загарбників на Волинському та Поліському напрямках не було, наступальні угруповання не створювалися. Частину підрозділу армії Білорусі прикривають кордон у Брестській та Гомельській областях.

Посилена охорона ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях продовжується на Сіверському напрямку. Обстріляно реактивними системами залпового вогню район прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

[ + – ] ЗСУ відбили наступ супротивника через річку Сіверський Донець

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій не було, ЗС РФ періодично обстрілювали позиції ЗСУ та готувалися до відновлення штурмових дій, аби покращити тактичне положення.

Корабельні групи ворожого флоту ведуть розвідку, завдають ракетних ударів по важливих об'єктах цивільної та військової інфраструктури України, підтримують підрозділи на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

Нагадаємо, що офіцер розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко 8 травня сказав, що за час оборони "Азовсталі" вдалося знищити 2,5 тис. російських окупантів, поранено понад 5 тис. людей.

Військові РФ 9 травня намагаються форсувати річку Сіверський Донець, щоб наступати на українські міста в Харківській, Луганській та Донецькій областях, але ЗСУ знищили їх разом із технікою.