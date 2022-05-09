ЗС РФ намагалися форсувати Сіверський Донець: знищено техніку, а екіпаж потонув, — ЗМІ (фото)

За інформацією розслідувачів, спроби форсувати річку ЗС РФ увінчалися провалом, а понтонна переправа пішла під воду.

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Російські війська намагаються форсувати річку Сіверський Донець, яка протікає через Харківську, Луганську та Донецьку області з метою подальшого наступу на українські міста. Проте, спроби окупантів увінчалися провалом: українські військові знищили техніку росіян, також є втрати серед російських солдатів. Про це повідомляє міжнародний волонтерський проект InformNapalm у Telegram.

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За їхньою інформацією, українські військові спочатку підбили російський танк. Внаслідок чого екіпаж був поранений і намагався повернутися вплав, але, швидше за все, потонув. Потім було знищено танк або БМП, який тільки-но почав заїжджати на понтон. Він отримав попадання, з'їхав із понтона і перекинувся на бік. Екіпаж потонув, а труп одного з членів екіпажу плаває у річці.

Також у відомстві стверджують, що наступним знищили буксирно-моторний катер БМК-МТ. Після цього решта техніки російських військ почала розгортатися і відступати від переправи, а по ній у цей момент почала працювати українська артилерія.

Через якийсь час військові Росії спробували відтягнути перший підбитий танк, але втратили БРЕМ-1. Поруч із понтонною переправою потрапив снаряд, а одна із секцій мосту отримала пробоїну і під вагою техніки разом із БРЕМ-1 пішла під воду.

Нагадаємо, 9 травня у Міноборони України розповіли, що російські війська намагаються форсувати Сіверський Донець для наступу на Сіверськ та Лисичанськ Луганської області. За словами Спікера Міноборони Олександра Мотузянника, наразі головне завдання російських військ — повністю захопити територію Луганської та Донецької областей, а також забезпечити стабільний сухопутний коридор із Кримським півостровом.

Раніше, 6 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗС РФ підуть у наступ у Луганській області найближчими днями. За його словами, Російські війська кинуть усі сили, щоб прорватися у Сєвєродонецьк або у Попасну.