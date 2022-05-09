ВС РФ пытались форсировать Северский Донец: уничтожена техника, а экипаж утонул, — СМИ (фото)

По информации расследователей, попытки форсировать реку ВС РФ увенчались провалом, а сама понтонная переправа ушла под воду.

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Российские войска пытаются форсировать реку Северский Донец, которая протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, с целью дальнейшего наступления на украинские города. Однако попытки оккупантов увенчались провалом: украинские военные уничтожили технику россиян, также есть потери среди российских солдат. Об этом сообщает международный волонтерский проект InformNapalm в Telegram.

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По их информации, украинские военные сначала подбили российский танк. В результате чего экипаж был ранен и пытался вернуться вплавь, но скорее всего утонул. Затем был уничтожен танк или БМП, который только начал заезжать на понтон. Он получил попадание, съехал с понтона и перевернулся на бок. Экипаж утонул, а труп одного из членов экипажа плавает в реке.

Также в ведомстве утверждают, что следующим был уничтожен буксирно-моторный катер БМК-МТ. После этого остальная техника российских войск начала разворачиваться и отступать от переправы, а по ней в этот момент начала работать украинская артиллерия.

Через какое-то время военные России попытались оттащить первый подбитый танк, но потеряли БРЭМ-1. Рядом с понтонной переправой попал снаряд, а одна из секций моста получила пробоину и под весом техники вместе с БРЭМ-1 ушла под воду.

Напомним, 9 мая в Минобороны Украины рассказали, что российские войска пытаются форсировать Северский Донец для наступления на Северск и Лисичанск Луганской области. По словам Спикера Минобороны Александра Мотузянныка, сейчас главная задача российских войск — полностью захватить территорию Луганской и Донецкой областей, а также обеспечить стабильный сухопутный коридор с Крымским полуостровом.

Ранее, 6 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВС РФ пойдут в наступление в Луганской области в ближайшие дни. По его словам, Российские войска бросят все силы, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную.