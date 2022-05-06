РФ пойдет в большое наступление в Луганской области в ближайшие дни, — Гайдай

Российские войска бросят все силы, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную, сообщил глава Луганской ОВА.

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Российские войска готовятся пойти в наступление в Луганской области уже в ближайшие дни. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 6 мая, заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам главы региона, вся территория области обстреливается, нет безопасного места вообще, ни в одном населенном пункте.

"Готовимся к более мощным наступлениям. В ближайшие три-четыре дня они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную и взять в окружение Вооруженные силы Украины", — отметил он.

Помимо этого руководитель Луганской ОВА сообщил, что ситуация в Попасной уже на протяжении долгого времени "очень тяжелая", город почти полностью разрушен в результате постоянных обстрелов и закрепиться там украинским военным почти негде.

В то же время глава ОВА добавил, что на данный момент украинские военные усиливают свое присутствие в регионе.

"Мы держимся и уверены что можем, тем более, что идет подкрепление, надеемся, что отразим (атаку)", — сказал Гайдай.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что, несмотря на мощное сопротивление украинских военных, российская армия продолжает ставить своей целью захват Краматорска и Северодонецка.

Ранее Фокус разбирал четыре сценария битвы между украинскими и российскими войсками за Донбасс.