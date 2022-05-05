Крах прорыва и большие потери РФ: 4 сценария битвы за Донбасс

Россия ставит своей целью окружить силы ВСУ на востоке Украины. Изюмское направление в этом плане является ключевым. Там армия РФ сконцентрировала 22 БТГ, сотни танков и единиц бронетехники.

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На поле сражений решается исход российского вторжения России в Украину. Ныне основные бои разворачиваются на Донбассе. Фокус собрал информацию о том, какие варианты исхода событий возможны на востоке Украины.

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Военный аналитик под ником Jomini of the West разработал 4 варианта развития событий на Донбассе:

Быстрый прорыв ВС РФ на Донбассе с небольшими потерями Быстрый прорыв, но с большими потерями Медленное продвижение с большими потерями Провал прорыва с большими потерями

От чего зависит успех армии РФ на Донбассе?

Основным направлением для российских войск в битве за Донбасс является театр военных действий от Изюма до Попасной. Именно от этого зависит успех прорыва на Донбассе. Для России стратегически важно победить в этой битве из-за поражения в наступлении на Киев. На этом направлении войска РФ стянули как минимум 51 батальнно-тактическую группу.

У Вооруженных сил Украины, по оценкам экспертов, на Донбассе сосредоточено около 37 маневренных батальонов и 20 батальонов теробороны по линии от Изюма до Попасной.

Российские военные представляют собой такие силы на изюмском и северодонецком направлении:

33 000 личного состава

570 танков

1070 БМП и броневиков

[ + – ] Соотношение сил ВС РФ и ВСУ

Для достижения поставленных целей, ВС РФ должны перевести свою численное и техническое превосходство в захват ключевых точек. Нынешние темпы продвижения россиян на изюмском направлении упали до меньше одного километра в сутки. В телеграм-канале "OSINT и военная аналитика соловьиной" перевели табличку (изначально опубликованную Jomini of the West), которая показывает, как может выглядеть интеграция и синхронизация массы во времени и пространстве в наступлении ВС РФ.

[ + – ] Пример маневренной модели

Войскам РФ нужно реализовать свое численное и техническое превосходство

По оценке эксперта, битва за Донбасс началась 24 апреля. Именно с этого дня ВС РФ пытаются окружить позиции ООС на востоке Украины. Если 9 мая — действительно ключевая дата для Москвы, чтобы объявить о "победе", то российские войска значительно отстают от сроков.

На графике ниже автор анализа нанес варианты развития событий в битве за Донбасс.

[ + – ] Модели развития событий в битве за Донбасс

"Используя 9 мая как ключевую дату для Кремля, чтобы объявить о какой-то "победе", у российских сил было всего 16 дней, чтобы достичь своих оперативных целей. Как видите, если 9 мая действительно является ключевой датой для измерения "успеха" России, они значительно отстают от кривой, обозначающей их силу", — пишет Jomini of the West.

На данный момент ВС РФ не достигнет какого-либо прорыва к 9 мая, если это действительно их цель. Армия страны-агрессора немного изменила тактику ведения боевых действий. Теперь они двигаются вдоль взаимопомогающих путей продвижения, применяя тактику разведки боем. Они также начали маневрировать против украинской обороны при поддержке авиации и артиллерии.

Главным препятствием на продвижении российских войск являются украинские военные и их решительность. Другие факторы — низкий моральный дух, проблемы с обеспечением, дефицит людей и плохое руководство все еще преследуют армию РФ.

Варианты развития событий в ходе битвы за Донбасс: 4 сценария

Jomini of the West считает, что из всех вариантов, наиболее вероятным сценарием в битве за Донбасс будет медленное продвижение с большими потерями. Часть операционных целей уже недостижима. В этом варианте вероятно стратегическое поражение войск РФ. К концу нынешнего месяца путем большого количества потерь, российской армии удастся прорвать оборону украинской армии и прорваться к Краматорску и Славянску. Для российских войск нельзя исключать наихудшего варианта — это успешная оборона ВСУ Старого Каравана, Славянска и Краматорска. Российские войска будут вынуждены обходить эти города и пытаться их блокировать ударами авиацией и артиллерией. Такой вариант является вторым среди наиболее возможных. Третий вариант — быстрый прорыв на Донбассе, но с большими потерями. Российские военные совершают дорогие атаки без соответствующей поддержки общевойсковыми средствами. Стратегические цели выполнить невозможно. Наименее вероятный вариант — быстрый прорыв ВС РФ с небольшими потерями. В таком случае возможна стратегическая победа страны-агрессора на востоке. ВС РФ смогут достичь стратегических целей. Комплексная атака будет проведена с выполнением оперативных сроков для достижения стратегической цели.

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