Крах прориву та великі втрати РФ: 4 сценарії битви за Донбас

Росія має на меті оточити сили ЗСУ на сході України. Ізюмський напрям у цьому плані є ключовим. Там армія РФ сконцентрувала 22 БТГ, сотні танків і одиниць бронетехніки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На полі битв вирішується результат російського вторгнення Росії в Україну. Нині основні бої розгортаються на Донеччині. Фокус зібрав інформацію про те, які варіанти результатів подій можливі на сході України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Військовий аналітик під ніком Jomini of the West розробив 4 варіанти розвитку подій на Донбасі:

Швидкий прорив ЗС РФ на Донбасі з невеликими втратами Швидкий прорив, але з великими втратами Повільний поступ із великими втратами Провал прориву з великими втратами

Від чого залежить успіх армії РФ на Донеччині?

Основним напрямом для російських військ у битві за Донбас є театр воєнних дій від Ізюмк до Попасної. Саме від цього залежить успіх прориву на Донеччині. Для Росії стратегічно важливо перемогти в цій битві через поразку в наступі на Київ. У цьому напрямку війська РФ стягнули щонайменше 51 батально-тактичну групу.

У Збройних сил України, за оцінками експертів, на Донбасі зосереджено близько 37 маневрених батальйонів і 20 батальйонів тероборони по лінії від Ізюма до Попасної.

Російські військові мають такі сили на ізюмському та сєвєродонецькому напрямку:

33 000 особового складу

570 танків

1070 БМП і броньовиків

[ + – ] Співвідношення сил ЗС РФ і ЗСУ

Для досягнення поставлених цілей ЗС РФ повинні перевести свою чисельну та технічну перевагу в захоплення ключових точок. Нинішні темпи просування росіян на ізюмському напрямі впали до менше за один кілометр на добу. У телеграм-каналі "OSINT і військова аналітика солов'їною" переклали табличку (спочатку опубліковану Jomini of the West), яка показує, який може мати вигляд інтеграція та синхронізація маси в часі та просторі в наступі ЗС РФ.

[ + – ] Приклад маневреної моделі

Військам РФ необхідно реалізувати свою чисельну й технічну перевагу

За оцінкою експерта, битва за Донбас розпочалася 24 квітня. Саме з цього дня ЗС РФ намагається оточити позиції ООС на сході України. Якщо 9 травня — справді ключова дата для Москви, щоб оголосити про перемогу, то російські війська значно відстають від термінів.

На графіку нижче автор аналізу описав варіанти розвитку подій у битві за Донбас.

[ + – ] Моделі розвитку подій у битві за Донбас

"Використовуючи 9 травня як ключову дату для Кремля, щоб оголосити про якусь "перемогу", російські сили мали всього 16 днів, щоб досягти своїх оперативних цілей. Як бачите, якщо 9 травня дійсно є ключовою датою для вимірювання "успіху" Росії, Вони значно відстають від кривої, що позначає їхню силу", — пише Jomini of the West.

Наразі ЗС РФ не досягне будь-якого прориву до 9 травня, якщо це дійсно їхня мета. Армія країни-агресора трохи змінила тактику ведення бойових дій. Тепер вони рухаються вздовж взаємодопоміжних шляхів просування, застосовуючи тактику розвідки боєм. Вони також почали маневрувати проти української оборони за підтримки авіації та артилерії.

Головною перешкодою на просуванні російських військ є українські військові та їхня рішучість. Інші фактори: низький моральний дух, проблеми із забезпеченням, дефіцит людей і погане керівництво — все ще переслідують армію РФ.

Варіанти розвитку подій під час битви за Донбас: 4 сценарії

Jomini of the West вважає, що з усіх варіантів, найімовірнішим сценарієм у битві за Донбас буде повільне просування з великими втратами. Частина операційних цілей уже недосяжна. У цьому варіанті ймовірна стратегічна поразка військ РФ. До кінця цього місяця шляхом великої кількості втрат російській армії вдасться прорвати оборону української армії та прорватися до Краматорська та Слов'янська.

Для російських військ не можна виключати найгіршого варіанту — це успішна оборона ЗСУ Старого Каравана, Слов'янська та Краматорська. Російські війська будуть змушені обходити ці міста та намагатимуться їх блокувати ударами авіацією й артилерією. Такий варіант є другим серед можливих.

Третій варіант — швидкий прорив на Донбасі, але з великими втратами. Російські військові роблять дорогі атаки без відповідної підтримки загальновійськовими засобами. Стратегічні цілі виконати неможливо.

Найменш імовірний варіант — швидкий прорив ЗС РФ із невеликими втратами. У такому разі можлива стратегічна перемога країни-агресора на сході. ЗС РФ зможуть досягти стратегічних цілей. Комплексну атаку буде проведено з виконанням оперативних термінів для досягнення стратегічної мети.

Важливо