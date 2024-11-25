Війна б почалась раніше, якби Німеччина не заблокувала Україні рух до НАТО в 2008 році, — Меркель

Ангела Меркель додала, що Володимир Путін не залишився байдужим би до цього, а армія України тоді була слабшою, ніж у лютому 2022 року.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає на тому, що війна в Україні розпочалася б раніше, якби вона не заблокувала початок руху Києва до НАТО у 2008 році. Про це повідомляє ВВС.

"Ми побачили б військовий конфлікт ще раніше. Мені було зрозуміло, що президент Путін не залишився б байдужим і не спостерігав би за вступом України до НАТО. І тоді Україна як країна, безумовно, не була б така підготовлена, як у лютому 2022 року", — зазначила вона.

Також Ангела Меркель висловила стурбованість щодо відновлення загроз Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Вона зазначила про необхідність зробити все можливе, щоб запобігти застосуванню ядерної зброї.

"На щастя, Китай також говорив про це якийсь час тому. Ми не повинні піддаватися страху, але ми також повинні визнати, що Росія є найбільшою або, поряд із США, однією з двох найбільших ядерних держав у світі", — заявила ексканцлер Німеччини.

Раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах "Свобода" розкрила деталі, як Україна та Грузія просили про план дій щодо членства в НАТО, але у Бухаресті такого рішення не ухвалили. Вона зазначила, що у 2007 році її найбільше засмутила самовпевненість президента РФ. Додамо, що мемуари під назвою "Свобода: спогади 1954-2021", написані колишньою головою німецького уряду у співавторстві з керівницею її канцелярії Беате Бауман, побачать світ більш ніж у 30 країнах 26 листопада.