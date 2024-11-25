Война бы началась раньше, если бы Германия не заблокировала Украине движение в НАТО в 2008, — Меркель

Ангела Меркель добавила, что Владимир Путин не остался бы равнодушным к этому, а армия Украины тогда была слабее, чем в феврале 2022 года.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на том, что война в Украине началась бы раньше, если бы она не заблокировала начало движения Киева в НАТО в 2008 году. Об этом сообщает ВВС.

"Мы увидели бы военный конфликт еще раньше. Мне было понятно, что президент Путин не остался бы равнодушным и не наблюдал бы за вступлением Украины в НАТО. И тогда Украина как страна, безусловно, не была бы так подготовлена, как в феврале 2022 года", — отметила она.

Также Ангела Меркель выразила обеспокоенность относительно возобновления угроз Владимира Путина применить ядерное оружие. Она отметила о необходимости сделать все возможное, чтобы предотвратить применение ядерного оружия.

"К счастью, Китай также говорил об этом некоторое время назад. Мы не должны поддаваться страху, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире", — заявила экс-канцлер Германии.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах "Свобода" раскрыла детали, как Украина и Грузия просили о плане действий по членству в НАТО, но в Бухаресте такого решения не приняли. Она отметила, что в 2007 году ее больше всего огорчила самоуверенность президента РФ. Добавим, что мемуары под названием "Свобода: воспоминания 1954-2021", написанные бывшей главой немецкого правительства в соавторстве с руководителем ее канцелярии Беате Бауман, увидят свет более чем в 30 странах 26 ноября.