Ангела и ее демоны: как роковое решение Меркель по Украине в НАТО привело к войне

На следующей неделе в трех десятках стран мира будут опубликованы мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, в которых она, среди прочего, объясняет свои действия по торможению вступления Украины в НАТО. Какую роль сыграла тогдашняя позиция Берлина в контексте нынешней российско-украинской войны, выяснял Фокус.

736-страничные мемуары под названием "Свобода: воспоминания 1954-2021", написанные бывшей главой немецкого правительства в соавторстве с многолетней руководительницей ее канцелярии Беате Бауман, увидят свет более чем в 30 странах уже в следующий вторник, 26 ноября. Еще через неделю фрау Меркель представит книгу в Вашингтоне на мероприятии с участием экс-президента США Барака Обамы, с которым у нее, в отличие от Дональда Трампа, сложились хорошие отношения.

Ангела Меркель представит книгу "Свобода: воспоминания 1954-2021" в Вашингтоне на мероприятии с участием экс-президента США Барака Обамы Фото: Getty Images

Накануне выхода книги немецкий еженедельник Die Zeit опубликовал отрывки из нее, в которых Меркель рассказывает о своем опыте взаимодействия с избранным президентом США Дональдом Трампом в его первый президентский срок, делится впечатлениями от общения с Путиным и высказывает мнение относительно членства Украины в НАТО.

Как и почему Меркель привязала путинскую "СВО" к своей отставке

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп не очень уважал Ангелу Меркель. Согласно систематическим утечкам в западных СМИ, за глаза он называл ее дурой и беспощадно критиковал. Учитывая это, совсем неудивительно, что в своих мемуарах госпожа Меркель не рассыпалась в комплиментах бывшему и будущему главе Белого дома. Впрочем, экс-канцлер обошлась без хамства, сфокусировавшись на разнице в характерах и манере вести переговоры между ней и ее тогдашним американским визави. "Мы говорили на двух разных уровнях. Трамп — на эмоциональном уровне, я на фактологическом. Когда он обращал внимание на мои аргументы, то обычно только для того, чтобы сформулировать из них новые обвинения", — вспоминает Ангела Меркель свою встречу с Трампом в марте 2017-го. При этом бывший немецкий лидер вроде бы пытается найти объяснение такому нестандартному для политиков поведению, отмечая, что Дональд Трамп привык судить обо всем с точки зрения предпринимателя: "Каждая собственность могла быть распределена только один раз. Если он ее не получал, ее получал кто-то другой. Так же он смотрел и на мир. Он не верил, что благосостояние всех можно увеличить за счет сотрудничества".

Дональд Трамп и Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге. 8 июля 2017 года Фото: Getty Images

Также госпожа Меркель признается, как накануне прихода Дональда Трампа к власти в США и на фоне его недружественных заявлений в отношении Европы она решила обратиться за советом к папе римскому Франциску. "Не называя имен, я спросила его, как он бы справился с принципиально разными мнениями в группе важных персон. Он сразу меня понял и ответил прямо: "Гнись, гнись, гнись, но сделай так, чтобы не сломалось". Мне понравился этот образ... В этом духе я попыталась решить свою проблему с Парижским соглашением (договоренностями по климату, от которых США впоследствии отказались, а затем при Джо Байдене снова подписались под ними — ред.) и Трампом в Гамбурге в 2017 году, где проходил саммит G20.

Весьма показательно, что в книге, написанной еще до того, как победитель президентских выборов в США стал известен, Ангела Меркель выражает "искреннюю надежду" на победу Камалы Харрис.

В обнародованных отрывках из книги бывший лидер Германии вспоминает и о том, как Дональд Трамп интересовался ее мнением о Путине. "Он был, очевидно, очень очарован российским президентом. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с авторитарными чертами очаровывали его", — отмечает Меркель. Она также рассказала и о том, как сама воспринимала Путина: "Я чувствовала его как человека, который не хочет, чтобы его не уважали и который готов в любой момент наброситься на вас. Вы можете считать это детством и пренебрежением, можете покачать головой, но это означало, что Россия никогда не исчезнет с карты мира".

В книге Ангела Меркель выражает "искреннюю надежду" на победу Камалы Харрис Фото: Getty Images

Ангела Меркель призналась, что была против принятия Украины в НАТО из-за опасений негативных последствий для безопасности самого Североатлантического Альянса, в частности военного ответа со стороны России. В своей книге она пишет о решающем саммите НАТО 2008 года, который постановил, что однажды Украина и Грузия станут членами Альянса, но не предоставил Плана действий по членству (ПДЧ).

"Я понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее стать членами НАТО, но принятие нового члена должно принести больше безопасности не только им, но и НАТО", — говорится в книге Меркель. Предоставление Киеву и Тбилиси ПДЧ без анализа позиции России экс-канцлер Германии назвала "чрезвычайной беспечностью".

Кроме того, в своих мемуарах Ангела Меркель, судя по всему, предполагает, что решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году было приурочено к ее уходу с должности. "Вы не всегда будете канцлером, а потом они (Украина — ред.) присоединятся к НАТО. И я хочу это предотвратить", — приводятся слова Путина в книге экс-канцлера ФРГ.

Эксперты видят непосредственное влияние политики Берлина времен Меркель на нынешние события в Украине Фото: Getty Images

Попутно заметим, что 70-летняя Ангела Меркель вплоть до выборов 2021 года была неизменной главой немецкого правительства и по собственному выбору решила больше не баллотироваться. В годы пребывания на посту канцлера она считалась одним из самых влиятельных политиков Европы и мира в целом. Сейчас же ее довольно часто обвиняют в политике умиротворения РФ.

Почему Меркель и Саркози дали Путину билет для ведения войны

В том, что Ангела Меркель постоянно способствовала России и подыгрывала Путину, рассчитывая на его поддержку в энергетической и экономической сферах, убежден директор Института внешнеполитических исследований, профессор Киевского национального университета (КНУ) Григорий Перепелица. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Меркель, рассчитывая на различные преференции от РФ, считала, что удовлетворение всякого рода прихотей России является вполне приемлемым. Соответственно, Меркель рассматривала Россию в качестве определенного фактора, опираясь на который, возможно будет ослабить влияние Соединенных Штатов на европейские дела, что сделало бы Германию более самостоятельным игроком, как в Европе, так и в мире".

Эксперт: "Меркель, вместе с Саркози, откровенно играла на стороне России" Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос о том, не сыграла ли позиция Германии относительно непредоставления Киеву ПДЧ по НАТО, роковую роль в том, что сейчас идет полномасштабная война с РФ, Григорий Перепелица констатировал: "Такая позиция Берлина является действительно роковой, потому что уже тогда, в 2008 году, когда собственно состоялся саммит Североатлантического Альянса в Бухаресте, Меркель, вместе с Саркози, откровенно играла на стороне России. Именно этот политический дуэт заблокировал перспективы членства в НАТО, сделав невозможным предоставление ПДЧ Украине и Грузии. Это без лишнего преувеличения стало роковым решением, поскольку блокирование перспектив членства в НАТО дало возможность Путину убедиться в том, что расширение Альянса от ЕС на Восток прекращено. Таким образом, решение саммита НАТО в Бухаресте стало фактическим карт-бланшем для России и де-факто РФ получила право вето на расширение этого военно-политического блока на Восток. В результате Путин заручился уверенностью в том, что Запад будет стоять в стороне, когда он начнет свою геополитическую и военную экспансию".

Именно решение саммита в Бухаресте эксперт считает мощным импульсом для Путина для решения российско-грузинской и российско-украинской войн. "Путин был убежден, что Германия при Меркель будет играть в интересах РФ и его убеждения были небезосновательными, что в конце концов наглядно продемонстрировала позиция Берлина в Нормандском и Минском переговорных процессах", — заключает Григорий Перепелица.

Как Германия заигрывала с Путиным в полный рост

Заметив, что за годы своего правления Ангела Меркель делала Германию максимально зависимой от России, политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в разговоре с Фокусом констатировал: "Меркель уничтожала атомную промышленность ФРГ, строила с РФ "Северные потоки", которые по странному стечению обстоятельств останавливал именно Трамп, на которого в своей книге она "наезжает" и отмечает, что он якобы был очарован Путиным. На самом деле именно Германия заигрывала с Путиным в полный рост и особенно это касается тамошнего бизнеса и политиков, которые каждое слово и пожелания РФ воспринимали в качестве руководства к действию".

Эксперт: "Путин был убежден, что Германия при Меркель будет играть в интересах РФ" Фото: Getty Images

По убеждению эксперта, в своей книге Ангела Меркель "из кожи вон лезет", пытаясь оправдать свое наследство и то, что ее политика в том числе, привела к войне в Украине. "Вклад" госпожи Меркель в полномасштабную войну, отмечает политолог, заключается, в частности, в том, что при ее правлении политика Германии заключалась в создании союза ФРГ, РФ и Китая и вытеснении США из Европы, чего всегда желала Россия.

Действительно ли Трамп был очарован Путиным

Непосредственное влияние политики Берлина времен Меркель на нынешние события в Украине видит также эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. "Если бы на саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м было предоставление Украине Плана действий по членству, то вполне возможно, что полномасштабной войны не было бы. Но я хотел бы подчеркнуть слово "возможно". Почему? Потому что Россия ведет себя чрезвычайно нагло и уже не боится систематически провоцировать то же НАТО, которое, к сожалению, как мы видим, к войне не готово. Учитывая это, есть большие сомнения, что 5-я статья Альянса сработала бы. То есть, я не могу сказать, что если бы Украина в нулевых вступила бы в НАТО, войны не было бы. Она могла быть, просто была бы иной, потому что Россия вряд ли прибегла бы к столь большой агрессии и Украина, находясь в большей безопасности, больше лет пожила бы в мире", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Меркель, которую подозревали в сотрудничестве со Штази и российским бизнесом Фото: Getty Images

Комментируя слова Меркель об очарованности Трампа Путиным, Александр Краев отметил: "Это, знаете, как в детской поговорке: "У кого что болит, тот о том и говорит". Слышать из уст Меркель, которую подозревали в сотрудничестве со Штази и российским бизнесом, обвинения в еще большей близости кого-то с РФ, на самом деле смешно. Кстати, вполне вероятно, что у Путина, как пишут некоторые западные СМИ, действительно есть компромат на Трампа и он раньше мог влиять на него напрямую, но здесь есть "но". Не следует забывать, что именно Трамп прессовал посольство РФ, предоставил Украине "Джавелины", убил командующего Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани — одного из лучших союзников России и т.д.".

Ничего подобного, акцентирует Александр Краев, экс-канцлер ФРГ не сделала, хотя у власти находилась гораздо дольше, а значит — имела больше возможностей, в том числе и временных.