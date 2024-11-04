Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Политика Президентские выборы в США

Дружба за деньги: поссорятся ли США и ЕС из-за Трампа и как это повлияет на Украину

Дональд Трамп, Трамп второй срок, Трамп победа на выборах, Трамп президент США, Трамп, какую политику будет вести
Фото: Getty Images | Пережив одно президентство Трампа, США лучше подготовлены ко второму

Ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений в случае победы Трампа, сообщает со ссылкой на ряд еврочиновников The Washington Post. Что будет означать для Украины реализация такого сценария, и насколько он является априори реалистичным, выяснял Фокус.

Related video

Апеллируя к разговору с 15-ю политиками и экспертами из пяти европейских стран, The Washington Post пишет, что, пережив одно президентство Трампа, они лучше подготовлены ко второму. В частности, сообщается, что еврочиновники разрабатывают различные планы на случай непредвиденных ситуаций в сфере безопасности и торговли.

Среди прочего, отмечается, что наибольшие опасения вызывает обещание господина Трампа ввести высокие пошлины на импорт. Чтобы "успокоить Трампа" в Европе начали составлять списки ответных решений и наметили стратегии переговоров. При этом самой уязвимой для повышения тарифов называется экономика Германии. "Перспектива торговой войны с Трампом усиливает опасения относительно рецессии. Немецкий экономический институт предупредил, что тарифы Трампа могут повлечь убытки немецких компаний в размере $162 млрд", — говорится в материале.

Дональд Трамп, Трамп второй срок, Трамп победа на выборах, Трамп президент США, Трамп, какую политику будет вести Fullscreen
Наибольшие опасения вызывает обещание господина Трампа ввести высокие пошлины на импорт
Фото: Getty Images

Другой темой для опасений в Европе считают позицию Дональда Трампа по НАТО и российско-украинской войне. По информации WP, в случае своей победы на выборах республиканец намерен заставить официальный Киев уступить территорию и пойти на мирное соглашение с Россией. "Чтобы застраховаться от изменения позиции Вашингтона, НАТО взяло на себя часть обязанностей США по оказанию помощи Украине, а страны Европы увеличили свои военные расходы. Однако европейские чиновники признают, что потеря поддержки США станет сокрушительным ударом", — отмечает The Washington Post.

Подытоживая, издание акцентирует, что европейские чиновники считают приверженность Трампа к Украине в ее войне против России неопределенной и осознают, "насколько высоки ставки".

Между тем мнения экспертов, с которыми пообщался Фокус относительно вероятного разрыва трансатлантических отношений между Европой и Соединенными Штатами кардинально разошлись.

Будет ли сформирован новый альянс поддержки Украины

В частности, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус, назвав в разговоре с Фокусом тезисы, озвученные WP "небезосновательными", заметил: "Следует отметить, что Трамп во время своей первой президентской каденции очень сильно навредил, среди прочего, евроатлантическим связям, и поэтому у Европы действительно есть опасения, что существование НАТО в случае его возвращения к рулю власти вообще будет под вопросом".

Эксперт считает, что даже если между европейцами и американцами черная кошка таки пробежит и уровень помощи Киеву последних заметно уменьшится, "причин для паники нет". "При подобных раскладах, кроме Европы, которая останется, еще большую роль будут играть такие страны, как Япония и Южная Корея. А что одна, что другая — экономически сверхмощные. Япония вообще — четвертая экономика в мире, а Южная Корея примерно десятая. То есть, должны понимать, что поддержка Украины будет. Единственное — это будет переформат и, более того, переформат также может касаться и НАТО. Если Вашингтон захочет покинуть Альянс, то не исключаю, что те же Япония и Южная Корея туда зайдут, потому что они понимают насущную потребность в этом блоке", — отмечает Иван Ус.

Дональд Трамп, Трамп второй срок, Трамп победа на выборах, Трамп президент США, Трамп, какую политику будет вести Fullscreen
Комментаторы считают приверженность Трампа к Украине в ее войне против России неопределенной
Фото: Getty Images

По его убеждению, у Токио и Сеула есть свой интерес с тем, чтобы более активно поддерживать Украину: "Для Южной Кореи — это противодействие Северной Корее, а для Японии это окно возможностей для возвращения северных территорий в виде Курильских островов".

Моделируя ситуацию по очерченному сценарию, эксперт предположил формирование нового мироустройства, где "Европа, Япония, Южная Корея и, возможно, другие страны региона, которые опасаются Китая, в частности, Австралия и Филиппины будут в тесной связке с Украиной".

Отвечая на вопрос о том, сколько времени может занять соответствующее геополитическое переформатирование, Иван Ус констатировал: "Учитывая достаточно высокую мотивацию Европы с одной стороны и Японии и Южной Кореи, с другой, не думаю, что здесь приходится говорить о годах. В случае отхождения от евродома и, соответственно, помощи Украине Соединенных Штатов, думаю, уже к завершению 2025 года будет сформирован новейший альянс по поддержке нашей страны".

Весьма интересным, считает эксперт, является то, как США будут вести себя в подобной ситуации. Если Соединенные Штаты поймут, что выпадают из игры, прогнозирует Иван Ус, то вряд ли они захотят "так просто потерять свою нынешнюю роль и, оставшись наедине с собой, оказаться на периферии глобальных мировых процессов".

Почему Европа и США и в дальнейшем будут двигаться совместно

Зато политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом акцентирует: "Я уверен в том, что никакого разрыва между Европой и Соединенными Штатами, о чем спит и мечтает Москва, не будет. Следует понимать, что Трамп, говоря с Европой, мол, давайте, платите в копилку НАТО 2% от ВВП, ничего от себя не придумал — такова позиция Соединенных Штатов. Страны Европы обещали платить за свою безопасность два процента от валового внутреннего продукта еще в 2006 году. Поэтому, Трамп, честно говоря, еще мало просит на самом деле. Без США Европе будет очень и очень трудно гарантировать свою безопасность в том числе. Кстати, позиция о 2% касается не только Европы, но и Южной Кореи и Японии, потому что американцы уже просто не вывозят эти слишком большие расходы".

Дональд Трамп, Трамп второй срок, Трамп победа на выборах, Трамп президент США, Трамп, какую политику будет вести Fullscreen
По информации WP, в случае победы на выборах Трамп намерен заставить официальный Киев уступить территорию
Фото: Getty Images

Заметив, что сейчас не 50-60-е годы, когда у европейцев "вообще не было экономики", эксперт добавил: "Сейчас начало XXI века, когда экономики большие и возможности тратить на свою безопасность у Европы есть, а американцам действительно трудно. Наряду с тем, говорить о разрыве отношений между Европой и США не приходится. Так, Трамп хочет ввести 100% пошлину на товары из стран, которые отказываются от использования доллара США в международной торговле. Но здесь еще следует учитывать характер Трампа, который весьма любит напугать всех до безумия, а потом предлагать сойтись где-то посередине. То, что Вашингтон будет вводить экономические пошлины — это однозначно в случае с Китаем, а вот с Европой пока вопрос еще открыт. Однако, как бы там ни было, это не означает, что евроатлантическое сотрудничество между Европой и США существенно остынет, и, тем более, будет разорвано".

Подчеркнув, что в сфере безопасности альтернативы США для Европы пока нет и в ближайшее время не будет, Тарас Загородний констатировал: "Европа также особо не стремится отдаляться от США, потому что кроме Польши и стран Балтии никто особо и не чухается с теми 2% на оборону от ВВП. В любом случае, должны четко понимать, что Запад — это всегда о торгах, то есть, это не о любви, а о расчете".

Дональд Трамп, Трамп второй срок, Трамп победа на выборах, Трамп президент США, Трамп, какую политику будет вести Fullscreen
Трамп хочет ввести 100% пошлину на товары из стран, которые отказываются от использования доллара США в международной торговле
Фото: Getty Images

Российско-украинская война, убежден политолог, наглядно продемонстрировала, что "все эти воспеваемые европейские ценности — не более, чем сказки". "Вспомните, когда в начале текущего года ВСУ начали выносить российские НПЗ, сразу же вышел глава Пентагона Остин и, прекрасно понимая, какие глупости и чушь несет, заявил, что, мол, нефтеперерабатывающие заводы являются гражданской инфраструктурой, по которой нельзя бить. А почему так произошло? А потому, что американским корпорациям перед выборами нужна была дешевая нефть и так далее".

Украинцы, отмечает Тарас Загородний, должны наконец понять "настоящую философию Запада", суть которой заключается в том, что каждый любит исключительно себя, а дружит только за деньги или по необходимости. Все остальные сентенции, убежден политолог — "это басни для особо наивных людей, которых не опускают с романтических небес на грешную землю даже поляки и венгры, которые систематически демонстрируют, что если нет выгоды, то все остальное мгновенно забывается".