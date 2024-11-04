Дружба за деньги: поссорятся ли США и ЕС из-за Трампа и как это повлияет на Украину

Ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений в случае победы Трампа, сообщает со ссылкой на ряд еврочиновников The Washington Post. Что будет означать для Украины реализация такого сценария, и насколько он является априори реалистичным, выяснял Фокус.

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Апеллируя к разговору с 15-ю политиками и экспертами из пяти европейских стран, The Washington Post пишет, что, пережив одно президентство Трампа, они лучше подготовлены ко второму. В частности, сообщается, что еврочиновники разрабатывают различные планы на случай непредвиденных ситуаций в сфере безопасности и торговли.

Среди прочего, отмечается, что наибольшие опасения вызывает обещание господина Трампа ввести высокие пошлины на импорт. Чтобы "успокоить Трампа" в Европе начали составлять списки ответных решений и наметили стратегии переговоров. При этом самой уязвимой для повышения тарифов называется экономика Германии. "Перспектива торговой войны с Трампом усиливает опасения относительно рецессии. Немецкий экономический институт предупредил, что тарифы Трампа могут повлечь убытки немецких компаний в размере $162 млрд", — говорится в материале.

Наибольшие опасения вызывает обещание господина Трампа ввести высокие пошлины на импорт Фото: Getty Images

Другой темой для опасений в Европе считают позицию Дональда Трампа по НАТО и российско-украинской войне. По информации WP, в случае своей победы на выборах республиканец намерен заставить официальный Киев уступить территорию и пойти на мирное соглашение с Россией. "Чтобы застраховаться от изменения позиции Вашингтона, НАТО взяло на себя часть обязанностей США по оказанию помощи Украине, а страны Европы увеличили свои военные расходы. Однако европейские чиновники признают, что потеря поддержки США станет сокрушительным ударом", — отмечает The Washington Post.

Подытоживая, издание акцентирует, что европейские чиновники считают приверженность Трампа к Украине в ее войне против России неопределенной и осознают, "насколько высоки ставки".

Между тем мнения экспертов, с которыми пообщался Фокус относительно вероятного разрыва трансатлантических отношений между Европой и Соединенными Штатами кардинально разошлись.

Будет ли сформирован новый альянс поддержки Украины

В частности, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус, назвав в разговоре с Фокусом тезисы, озвученные WP "небезосновательными", заметил: "Следует отметить, что Трамп во время своей первой президентской каденции очень сильно навредил, среди прочего, евроатлантическим связям, и поэтому у Европы действительно есть опасения, что существование НАТО в случае его возвращения к рулю власти вообще будет под вопросом".

Эксперт считает, что даже если между европейцами и американцами черная кошка таки пробежит и уровень помощи Киеву последних заметно уменьшится, "причин для паники нет". "При подобных раскладах, кроме Европы, которая останется, еще большую роль будут играть такие страны, как Япония и Южная Корея. А что одна, что другая — экономически сверхмощные. Япония вообще — четвертая экономика в мире, а Южная Корея примерно десятая. То есть, должны понимать, что поддержка Украины будет. Единственное — это будет переформат и, более того, переформат также может касаться и НАТО. Если Вашингтон захочет покинуть Альянс, то не исключаю, что те же Япония и Южная Корея туда зайдут, потому что они понимают насущную потребность в этом блоке", — отмечает Иван Ус.

Комментаторы считают приверженность Трампа к Украине в ее войне против России неопределенной Фото: Getty Images

По его убеждению, у Токио и Сеула есть свой интерес с тем, чтобы более активно поддерживать Украину: "Для Южной Кореи — это противодействие Северной Корее, а для Японии это окно возможностей для возвращения северных территорий в виде Курильских островов".

Моделируя ситуацию по очерченному сценарию, эксперт предположил формирование нового мироустройства, где "Европа, Япония, Южная Корея и, возможно, другие страны региона, которые опасаются Китая, в частности, Австралия и Филиппины будут в тесной связке с Украиной".

Отвечая на вопрос о том, сколько времени может занять соответствующее геополитическое переформатирование, Иван Ус констатировал: "Учитывая достаточно высокую мотивацию Европы с одной стороны и Японии и Южной Кореи, с другой, не думаю, что здесь приходится говорить о годах. В случае отхождения от евродома и, соответственно, помощи Украине Соединенных Штатов, думаю, уже к завершению 2025 года будет сформирован новейший альянс по поддержке нашей страны".

Весьма интересным, считает эксперт, является то, как США будут вести себя в подобной ситуации. Если Соединенные Штаты поймут, что выпадают из игры, прогнозирует Иван Ус, то вряд ли они захотят "так просто потерять свою нынешнюю роль и, оставшись наедине с собой, оказаться на периферии глобальных мировых процессов".

Почему Европа и США и в дальнейшем будут двигаться совместно

Зато политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом акцентирует: "Я уверен в том, что никакого разрыва между Европой и Соединенными Штатами, о чем спит и мечтает Москва, не будет. Следует понимать, что Трамп, говоря с Европой, мол, давайте, платите в копилку НАТО 2% от ВВП, ничего от себя не придумал — такова позиция Соединенных Штатов. Страны Европы обещали платить за свою безопасность два процента от валового внутреннего продукта еще в 2006 году. Поэтому, Трамп, честно говоря, еще мало просит на самом деле. Без США Европе будет очень и очень трудно гарантировать свою безопасность в том числе. Кстати, позиция о 2% касается не только Европы, но и Южной Кореи и Японии, потому что американцы уже просто не вывозят эти слишком большие расходы".

По информации WP, в случае победы на выборах Трамп намерен заставить официальный Киев уступить территорию Фото: Getty Images

Заметив, что сейчас не 50-60-е годы, когда у европейцев "вообще не было экономики", эксперт добавил: "Сейчас начало XXI века, когда экономики большие и возможности тратить на свою безопасность у Европы есть, а американцам действительно трудно. Наряду с тем, говорить о разрыве отношений между Европой и США не приходится. Так, Трамп хочет ввести 100% пошлину на товары из стран, которые отказываются от использования доллара США в международной торговле. Но здесь еще следует учитывать характер Трампа, который весьма любит напугать всех до безумия, а потом предлагать сойтись где-то посередине. То, что Вашингтон будет вводить экономические пошлины — это однозначно в случае с Китаем, а вот с Европой пока вопрос еще открыт. Однако, как бы там ни было, это не означает, что евроатлантическое сотрудничество между Европой и США существенно остынет, и, тем более, будет разорвано".

Подчеркнув, что в сфере безопасности альтернативы США для Европы пока нет и в ближайшее время не будет, Тарас Загородний констатировал: "Европа также особо не стремится отдаляться от США, потому что кроме Польши и стран Балтии никто особо и не чухается с теми 2% на оборону от ВВП. В любом случае, должны четко понимать, что Запад — это всегда о торгах, то есть, это не о любви, а о расчете".

Трамп хочет ввести 100% пошлину на товары из стран, которые отказываются от использования доллара США в международной торговле Фото: Getty Images

Российско-украинская война, убежден политолог, наглядно продемонстрировала, что "все эти воспеваемые европейские ценности — не более, чем сказки". "Вспомните, когда в начале текущего года ВСУ начали выносить российские НПЗ, сразу же вышел глава Пентагона Остин и, прекрасно понимая, какие глупости и чушь несет, заявил, что, мол, нефтеперерабатывающие заводы являются гражданской инфраструктурой, по которой нельзя бить. А почему так произошло? А потому, что американским корпорациям перед выборами нужна была дешевая нефть и так далее".

Украинцы, отмечает Тарас Загородний, должны наконец понять "настоящую философию Запада", суть которой заключается в том, что каждый любит исключительно себя, а дружит только за деньги или по необходимости. Все остальные сентенции, убежден политолог — "это басни для особо наивных людей, которых не опускают с романтических небес на грешную землю даже поляки и венгры, которые систематически демонстрируют, что если нет выгоды, то все остальное мгновенно забывается".