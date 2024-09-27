Китай угрожает союзникам США: Филиппинам и Японии советуют "не пускать волка в дом"

На Филиппинах размещена ракетная система "Тайфун", а Япония хочет поставить такую же на своей территории.

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Китай выступил с предупреждением к соседям в Тихом океане из-за ракетной системы средней дальности "Тайфун", которая уже развернута на Филиппинах и о которой ведет переговоры официальный Токио. Китай резко отреагировал на присутствие этого оружия на Филиппинах, с которыми он ведет давний территориальный спор в Южно-Китайском море. Об этом пишет Newsweek.

Ракетная система средней дальности (MRC) "Тайфун" была развернута в апреле в нераскрытом месте на севере острова Лусон перед совместными военными учениями США и Филиппин. Платформа может запускать различные боеприпасы, включая крылатые ракеты "Томагавк", способные достичь восточного побережья Китая и его искусственных островов в спорном Южно-Китайском море.

Ракетная установка "Тайфун" на Филиппинах Фото: Facebook U.S. Indo-Pacific Command

Заместитель начальника отдела по связям с общественностью филиппинской армии полковник Рейнальдо Балидо-младший заявил на прошлой неделе, что система MRC по-прежнему используется для обучения и останется в стране до тех пор, пока Вашингтон и Манила не примут иного решения.

Ракетная установка "Тайфун" на Филиппинах Фото: Facebook U.S. Indo-Pacific Command

В ходе ежемесячного пресс-брифинга Министерства обороны Китая в четверг его представитель Чжан Сяоган потребовал от США как можно скорее убрать "Тайфун" из Филиппин.

"Филиппинская сторона не должна совершать ошибку, привязывая себя к колеснице США, поскольку это лишь разрушит ее собственный дом и заставит Филиппины пожинать горькие плоды", — сообщил Чжан, отметив, что у Пекина "есть множество вариантов действий" и что он будет принимать "решительные меры" по мере развития ситуации.

Чжана также спросили о перспективе размещения MRC в Японии. В чем и Токио и Вашингтон очень заинтересованы. Выступая на оборонной конференции в начале этого месяца, министр армии Кристин Вормут сказала, что такое развертывание будет "идти в темпе японского правительства".

"Тайфун" расположен на острове Лусон Фото: Скриншот

"Японской стороне рекомендуется действовать осторожно, не приглашать волка в дом и не потакать США, поскольку это лишь подвергнет ее опасности", — заявил Чжан.

Представитель повторил заявления Пекина о том, что, размещая ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Вашингтон подпитывает гонку вооружений, которая угрожает региональной безопасности и международной стабильности.

По его словам, Китай "отреагирует решительно" в соответствии с развитием ситуации и собственными потребностями.

Конфликт между Китаем, Японией и Филиппинами

Япония, как и Филиппины, находится в состоянии конфликта с Китаем из-за спорной территории: островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, находящихся под управлением Токио.

В конце прошлого месяца китайский разведывательный самолет Y-9 вторгся в воздушное пространство Японии в районе островов Дандзе в префектуре Нагасаки, что заставило Японию поднять в воздух истребители.

США обязаны встать на защиту Японии и Филиппин в случае нападения на любую из них, и трио укрепляет оборонные связи, учитывая растущую напористость Китая у своих границ.

Напомним, на этой неделе эсминец Морских сил самообороны Японии (JMSDF) JS Sazanami (DD-113) 25 сентября впервые с момента создания службы в 1954 году прошел через Тайваньский пролив в ответ на военные учения Китая.