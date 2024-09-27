Впервые за 70 лет японский военный корабль Sazanami зашел в спорные воды вблизи Китая

В правительстве Японии отметили, что этот шаг был направлен на противодействие военной активности Китая, в частности, после нарушения воздушного пространства страны китайским военным самолетом.

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Эсминец Морских сил самообороны Японии (JMSDF) JS Sazanami (DD-113) 25 сентября впервые с момента создания службы в 1954 году прошел через Тайваньский пролив, вызвав волну обсуждений на фоне усиливающейся напряженности в регионе. Об этом сообщает Naval News.

В материале отмечается, что пролив, расположенный между Китаем и Тайванем, стал местом активных маневров, при этом японская сторона утверждает, что этот шаг был направлен на обеспечение свободы судоходства и противодействие военной активности Китая.

"После недавнего нарушения нашего воздушного пространства китайским военным самолетом и перемещения китайских военных кораблей и других судов вокруг Японии этот инцидент совершенно неприемлем с точки зрения национальной и региональной безопасности", — сказал представитель японского правительства Хироши Мория.

Военное присутствие и реакция Китая

В свою очередь Китай, который заявляет о своем суверенитете над Тайваньским проливом, осудил проход японского корабля, заявив, что пролив является территориальными водами страны. Однако, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, территориальные воды ограничиваются 12 морскими милями (22,2 км) от побережья, что позволяет считать значительную часть пролива международными водами. На это указало и Министерство иностранных дел Тайваня, отметив, что около 85 км пролива подпадают под принцип "свободы открытого моря".

JS Sazanami ранее выполнял различные миссии, включая антипиратские операции в Аденском заливе и совместные учения с Индией и Филиппинами.

Корабль JS Sazanami является четвертым эсминцем класса Takanami, с водоизмещением 4 650 тонн и экипажем в 175 человек. Корабль вышел из Восточно-Китайского моря и направился через пролив в Южно-Китайское море, следуя за боевыми кораблями Австралии и Новой Зеландии, которые планируют участвовать в совместных учениях.

Этот шаг можно рассматривать как реакцию Японии на усиливающиеся нарушения воздушного пространства со стороны Китая, подытожили обозреватели.

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Авианосец Китая Liaoning впервые прошел через прилегающие воды Японии, — СМИ

Напомним, 23 сентября японские истребители F-15 и F-35 23 сентября выпустили предупредительные ракеты по военному разведывательному самолету Ил-38 ВКС РФ, который нарушил воздушное пространство Японии. Инцидент произошел на фоне второго этапа совместных учений России и Китая, которые проходят в Японском море.