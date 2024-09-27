Уперше за 70 років японський військовий корабель Sazanami зайшов у спірні води поблизу Китаю

В уряді Японії зазначили, що цей крок був спрямований на протидію військовій активності Китаю, зокрема, після порушення повітряного простору країни китайським військовим літаком.

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Есмінець Морських сил самооборони Японії (JMSDF) JS Sazanami (DD-113) 25 вересня вперше з моменту створення служби 1954 року пройшов через Тайванську протоку, викликавши хвилю обговорень на тлі все більшої напруженості в регіоні. Про це повідомляє Naval News.

У матеріалі наголошується, що протока, розташована між Китаєм і Тайванем, стала місцем активних маневрів, водночас японська сторона стверджує, що цей крок був спрямований на забезпечення свободи судноплавства і протидію військовій активності Китаю.

"Після нещодавнього порушення нашого повітряного простору китайським військовим літаком і переміщення китайських військових кораблів та інших суден навколо Японії цей інцидент є абсолютно неприйнятним з погляду національної та регіональної безпеки", — сказав представник японського уряду Хіроші Морія.

Військова присутність і реакція Китаю

Зі свого боку Китай, який заявляє про свій суверенітет над Тайванською протокою, засудив прохід японського корабля, заявивши, що протока є територіальними водами країни. Однак, згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року, територіальні води обмежуються 12 морськими милями (22,2 км) від узбережжя, що дає змогу вважати значну частину протоки міжнародними водами. На це вказало і Міністерство закордонних справ Тайваню, зазначивши, що близько 85 км протоки підпадають під принцип "свободи відкритого моря".

JS Sazanami раніше виконував різні місії, включно з антипіратськими операціями в Аденській затоці та спільними навчаннями з Індією і Філіппінами.

Корабель JS Sazanami є четвертим есмінцем класу Takanami, з водотоннажністю 4 650 тонн і екіпажем у 175 осіб. Корабель вийшов зі Східнокитайського моря і попрямував через протоку в Південнокитайське море, слідуючи за бойовими кораблями Австралії та Нової Зеландії, які планують брати участь у спільних навчаннях.

Цей крок можна розглядати як реакцію Японії на посилення порушень повітряного простору з боку Китаю, підсумували оглядачі.

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Авіаносець Китаю Liaoning уперше пройшов через прилеглі води Японії, — ЗМІ

Нагадаємо, 23 вересня японські винищувачі F-15 і F-35 23 вересня випустили попереджувальні ракети по військовому розвідувальному літаку Іл-38 ВКС РФ, який порушив повітряний простір Японії. Інцидент стався на тлі другого етапу спільних навчань Росії та Китаю, які тривають у Японському морі.