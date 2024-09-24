Уперше за 66 років: японські винищувачі випустили ракети по російському Іл-38

Патрульний літак ПКС РФ тричі вторгався в повітряний простір Японії. Інцидент стався на тлі другого етапу спільних навчань Росії та Китаю, які проходять у Японському морі.

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Японські винищувачі F-15 і F-35 23 вересня випустили попереджувальні ракети по військовому розвідувальному літаку Іл-38 ВКС РФ, який порушив повітряний простір Японії. Як повідомляє The Wall Street Journal, цей інцидент став першим з 1958 року випадком застосування попереджувальних залпів з боку сил самооборони Японії.

За інформацією генерального секретаря кабінету міністрів Японії Есімаси Хаясі, російський патрульний літак Іл-38 тричі вторгався в повітряний простір Японії в період з 13:00 до 16:00 за місцевим часом, пролітаючи над водами острова Ребун на півночі Японського архіпелагу.

Хаясі додав, що Японія направила Росії "вкрай рішучий протест" у зв'язку з порушенням кордонів. Як зазначає видання, японські ВПС двічі передавали російському літаку попередження з вимогою покинути повітряний простір країни, але попереджувальні ракети було випущено тільки після третього вторгнення.

Журналісти видання попросили Міністерство оборони Росії прокоментувати ситуацію, однак відомство на запит не відреагувало.

Контекст інциденту

Оглядачі зазначають, що за останні роки російські військові літаки все частіше діють поблизу території Японії. У цьому разі інцидент стався на тлі другого етапу спільних російсько-китайських навчань "Північ — Взаємодія 2024", у рамках яких військові кораблі РФ і Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) маневрували в Охотському і Японському морях, а також у повітряному просторі над ними.

"Проведені одночасно зі спільними навчаннями берегової охорони та патрулювання Китаю і Росії, військові маневри Китаю і Росії вкотре підкреслили високий рівень співробітництва в галузі безпеки й оборони між двома країнами, заявили експерти", — пише у зв'язку з цим китайське видання Global Times.

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За інформацією японського уряду, російські літаки частіше за інших порушують повітряний простір Японії. Причому з 48 зафіксованих порушень 44 були здійснені авіацією СРСР.

Раніше повідомлялося, що два китайські стратегічні бомбардувальники Xian H-6 і пара російських Ту-95 перетнули ідентифікаційну зону ППО навколо Аляски. Інцидент, що стався наприкінці липня, став першим випадком, коли китайські літаки H-6 діяли в цій частині світу.