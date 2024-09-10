У двох океанах і трьох морях: РФ та Китай розпочали спільні морські навчання "Океан-2024" (відео)

У навчаннях "Океан-2024" Військово-Морських Сил РФ беруть участь 400 кораблів та 90 тис. осіб, заявило російське Міноборони. Серед іншого, вони планують тренуватись стріляти по стратегічних цілях умовного противника.

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Восени 2024 року Росія та Китай проведуть два військово-морських навчання. Навчання у межах першого етапу "Океан-2024" вже почалось, триватиме тиждень і охопить моря у трьох океанах. Другі навчання відбудуться лише у Тихому океані. Про деталі тренувань Балтійського та Тихоокеанського флоту Міноборони РФ розповіло у Telegram-каналі.

У дописі Міноборони РФ вказано, що навчання охоплять акваторії двох океанів (Тихого та Північного Льодовитого) та трьох морів (Середземного, Балтійського, Каспійського). Тривалість — з 9 по 16 вересня 2024 року. У них беруть участь 400 кораблів різних типів, 120 од. авіації (літаки та вертольоти), 7 тис. од. зброї та 90 тис. особового складу. Завдання, яке поставили перед флотиліями: напрацювання керованості, розв'язання нестандартних задач, застосування високоточної зброї, випробування новітніх зразків зброї, взаємодія з партнерами. Навчання "Океан-2024" проходитиме у два етапи, пояснило російське командування. На першому етапі будуть навчатись розгортати угрупування, на другому — імітуватимуть удари по стратегічних цілях, а також десантування, захист берегових укріплень.

На відео, опублікованому Міноборони РФ, показали флотилії, які беруть участь у військових морських навчаннях. Бачимо номери деяких кораблів: 011, 331, 343, 335?, 339, 335?, 543 фрегат "Маршал Шапошников", 548 великий протичовновий корабель "Адмирал Пантелеев", 757, 701?, 721. У кадр потрапляє зброя та устаткування, злітні майданчики, вертольоти. У якийсь момент показують підводний човен та флотилію з 25 кораблів, які пливуть відкритим морським простором.

На порталі Міністерства оборони Китаю 9 вересня також повідомило про участь у спільних військових морських навчаннях з РФ у межах "Океан-2024". Також китайські посадовці пояснили, що відбувається спільне патрулювання акваторії Тихого океану. Незабаром планують провести ще одні навчання "Північ/Взаємодія-2024", які відбудуться у Охотському та Японському морях. Інших деталей Міноборони КНР не публікувало.

Зазначимо, у серпні 2024 року Росія проводила кількаденні навчання нестратегічних ядерних сил. Міноборони РФ при цьому показало, як пускові установки "Іскандер" розміщуються у лісі неподалік від української території. Крім того, у кадр потрапили літаки-носії боєголовок. На демонстраційному відео бачимо, як заряджались навчальні ракети та відбувалась імітація бойових пусків.

Тим часом у липні OSINT-розслідувачі намагались встановити, чи перебувають ядерні боєзаряди у сховищі на території Білорусі. На супутникових фото побачили установки "Іскандер", склади зброї. У вересні опублікували результати іншого дослідження: відшукали під Вологдою базу ЗС РФ, з якої можуть стартувати ракети з ядерним двигуном, здатні пролети 20 тис. км.

Нагадуємо, 10 вересня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, навіщо глава МЗС Росії Сергій Лавров провів так багато зустрічей на засіданні Ради країн Перської затоки. Напередодні, 9 вересня, Федеральний канцлер Німеччини Олав Шольц оприлюднив свою позицію щодо мирних переговорів між Україною та РФ.