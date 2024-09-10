В двух океанах и трех морях: РФ и Китай начали совместные морские учения "Океан-2024" (видео)

В учениях "Океан-2024" Военно-Морских Сил РФ принимают участие 400 кораблей и 90 тыс. человек, заявило российское Минобороны. Среди прочего, они планируют тренироваться стрелять по стратегическим целям условного противника.

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Осенью 2024 года Россия и Китай проведут два военно-морских учения. Учения в рамках первого этапа "Океан-2024" уже началось, продлится неделю и охватит моря в трех океанах. Вторые учения состоятся только в Тихом океане. О деталях тренировок Балтийского и Тихоокеанского флота Минобороны РФ рассказало в Telegram-канале.

В заметке Минобороны РФ указано, что учения охватят акватории двух океанов (Тихого и Северного Ледовитого) и трех морей (Средиземного, Балтийского, Каспийского). Продолжительность — с 9 по 16 сентября 2024 года. В них участвуют 400 кораблей различных типов, 120 ед. авиации (самолеты и вертолеты), 7 тыс. ед. оружия и 90 тыс. личного состава. Задача, которую поставили перед флотилиями: наработка управляемости, решение нестандартных задач, применение высокоточного оружия, испытания новейших образцов оружия, взаимодействие с партнерами. Учения "Океан-2024" будут проходить в два этапа, пояснило российское командование. На первом этапе будут учиться разворачивать группировку, на втором — имитировать удары по стратегическим целям, а также десантирование, защиту береговых укреплений.

На видео, опубликованном Минобороны РФ, показали флотилии, которые участвуют в военных морских учениях. Видим номера некоторых кораблей: 011, 331, 343, 335?, 339, 335?, 543 фрегат "Маршал Шапошников", 548 большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", 757, 701?, 721. В кадр попадает оружие и оборудование, взлетные площадки, вертолеты. В какой-то момент показывают подводную лодку и флотилию из 25 кораблей, которые плывут по открытому морскому пространству.

На портале Министерства обороны Китая 9 сентября также сообщило об участии в совместных военных морских учениях с РФ в рамках "Океан-2024". Также китайские чиновники объяснили, что происходит совместное патрулирование акватории Тихого океана. Вскоре планируют провести еще одни учения "Север/Взаимодействие-2024", которые состоятся в Охотском и Японском морях. Других деталей Минобороны КНР не публиковало.

Отметим, в августе 2024 года Россия проводила многодневные учения нестратегических ядерных сил. Минобороны РФ при этом показало, как пусковые установки "Искандер" размещаются в лесу неподалеку от украинской территории. Кроме того, в кадр попали самолеты-носители боеголовок. На демонстрационном видео видим, как заряжались учебные ракеты и происходила имитация боевых пусков.

Между тем в июле OSINT-расследователи пытались установить, находятся ли ядерные боезаряды в хранилище на территории Беларуси. На спутниковых фото увидели установки "Искандер", склады оружия. В сентябре опубликовали результаты другого исследования: отыскали под Вологдой базу ВС РФ, с которой могут стартовать ракеты с ядерным двигателем, способные пролететь 20 тыс. км.

Напоминаем, 10 сентября аналитики Института изучения войны объяснили, зачем глава МИД России Сергей Лавров провел так много встреч на заседании Совета стран Персидского залива. Накануне, 9 сентября, Федеральный канцлер Германии Олав Шольц обнародовал свою позицию относительно мирных переговоров между Украиной и РФ.