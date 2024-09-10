РФ ищет посредников для переговоров, но отказывается от контактов с Украиной, — ISW

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с тремя политиками Саудовской Аравии, а также со своими коллегами из Бразилии и Индии. По мнению аналитиков, Кремль демонстрирует, что не планирует "добросовестных" переговоров по завершению боевых действий.

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Российские дипломаты встретились с представителями Китая, Саудовской Аравии, Бразилии и Индии, чтобы создать собственную коалицию для мирных переговоров с Украиной. С одной стороны, они говорят о новых мерах евроазиатской безопасности, с другой — отказываются слышать о соблюдении международных законов и восстановлении территориальной целостности Украины. О позиции России рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном 9 сентября.

Аналитики проанализировали действия главы МИД РФ Сергея Лаврова во время заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Саудовской Аравии 9 сентября. Они обратили внимание на то, с кем он встретился и что говорил. В частности, дипломат принял участие в совместной встрече с представителями стран-членов ССАГПЗ. Собеседниками россиянина были: генеральный секретарь Совета Джасем Мохамед Альбудайви, глава МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман. Лавров пояснил, что цель общения — создание новой евроазиатской системы безопасности, совместной с КНР. Также состоялось общение с главами МИД Бразилии и Индии: речь шла о российско-украинской войне, "мирном плане" КНР и Бразилии, других деталей не сообщили. Публично российский дипломат в очередной раз заявил, что украинская формула мира — это "ультиматум" и они с ним не считаются.

Согласно выводам ISW, из активностей России можно сделать два вывода. Первый вывод: Кремль ищет страны, которые могли бы стать посредниками для мирных переговоров с Украиной. Второй — на самом деле российские власти демонстрируют, что не планируют "добросовестных" переговоров по завершению войны.

"Официальные лица Кремля, вероятно, пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине, одновременно демонстрируя нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной", — подытожили аналитики.

Отметим, 9 сентября на портале издания ZDF появилось интервью Федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Шольц затронул вопрос мирных переговоров и возможности завершения войны. Первый тезис, который он высказал: Россия должна принять участие в следующем Глобальном саммите мира. Второй — о том, что, вероятно, Украине придется отказаться от оккупированных россиянами территорий ради мира. После этого появилось заявление президента Владимира Зеленского, который подчеркнул, что отказ от территорий неприемлем.

Напоминаем, аналитики ISW обратили внимание на выступление главы ЦРУ США Уильяма Бернса и сделали вывод о возможности ядерного удара РФ.