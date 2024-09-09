С потерей территорий: Шольц начал готовить собственный "мирный план" для Украины, — СМИ

Источники журналистов в Бундестаге поделились, что немецкий политик хочет стать "канцлером мира" и тем самым сохранить свою должность после неутешительных результатов выборов.

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Канцлер Германии Олаф Шольц начал работу над собственным "мирным планом", который должен будет якобы усадить Россию за стол переговоров. В нем речь идет о территориальных уступках. Об этом говорится в материале La Repubblica.

Утверждается, что немецкий политик намерен войти в историю как "канцлер мира", который способен закончить войну и тем самым сохранить за собой свою должность.

Олаф Шольц остался недоволен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и в Берлине появляется все больше слухов о том, что если 22 сентября он потерпит поражение в Бранденбурге, то это может вынудить его уйти в отставку. В связи с этим канцлер Германии решил сделать ставку на украинский вопрос, дабы попытаться выйти из затруднительного положения.

Источники журналистов в парламенте рассказали, что теперь Олаф Шольц работает над так называемым "мирным планом" вместе с некоторыми сопартийцами. Он будет включать в себя возможность передачи части украинской территории Москве. В Киеве никак не комментировали возможные шаги со стороны немецкого союзника на момент публикации материала.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что Олаф Шольц предлагает пригласить РФ на второй мирный саммит. Президент Украины Владимир Зеленский имел тайный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, выяснили журналисты. Немецкий политик сообщил, что пытается как можно быстрее закончить полномасштабные боевые действия.