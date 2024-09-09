Із втратою територій: Шольц почав готувати власний "мирний план" для України, — ЗМІ

Джерела журналістів у Бундестазі поділилися, що німецький політик хоче стати "канцлером миру" і тим самим зберегти свою посаду після невтішних результатів виборів.

Related video

Канцлер Німеччини Олаф Шольц почав роботу над власним "мирним планом", який повинен буде нібито посадити Росію за стіл переговорів. У ньому йдеться про територіальні поступки. Про це йдеться в матеріалі La Repubblica.

Стверджується, що німецький політик має намір увійти в історію як "канцлер миру", який здатний закінчити війну і тим самим зберегти за собою свою посаду.

Олаф Шольц залишився незадоволений результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії, і в Берліні з'являється дедалі більше чуток про те, що якщо 22 вересня він зазнає поразки в Бранденбурзі, то це може змусити його піти у відставку. У зв'язку з цим канцлер Німеччини вирішив зробити ставку на українське питання, щоб спробувати вийти зі скрутного становища.

Джерела журналістів у парламенті розповіли, що тепер Олаф Шольц працює над так званим "мирним планом" разом із деякими однопартійцями. Він включатиме в себе можливість передачі частини української території Москві. У Києві ніяк не коментували можливі кроки з боку німецького союзника на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що Олаф Шольц пропонує запросити РФ на другий мирний саміт. Президент України Володимир Зеленський мав таємну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з'ясували журналісти. Німецький політик повідомив, що намагається якнайшвидше закінчити повномасштабні бойові дії.