"Путин хулиган": в ISW объяснили позицию главы ЦРУ по ядерным угрозам РФ

Российские власти угрожают ядерным оружием, как только Запад начинает говорить о разрешении бить Storm Shadow по территории РФ. Аналогичные заявления в 2022 году имели под собой основания, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

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Не стоит слишком буквально воспринимать угрозы Кремля применить ядерное оружие в ответ на удар по российской территории западными ракетами. Такие заявления — это манера поведения президента РФ Владимира Путина, который делает вид, что он "хулиган". Об истинной позиции РФ по ядерному оружию написали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном 8 сентября.

Аналитики обратили внимание на выступление главы ЦРУ США Уильяма Бернса. Основные тезисы Бернса, высказанные во время публичного выступления на FT Weekend в Лондоне, в котором он участвовал вместе руководителем MI6 Ричардом Муром из Великобритании, опубликовало издание The Guardian. Глава ЦРУ объяснил, что политикам, принимая решение, позволять ли Украине бить ракетами Storm Shadow или ATACMS, не стоит бояться ядерного удара РФ. Согласно оценкам американских разведчиков, россияне действительно были готовы применить ядерное оружие в 2022 году, когда теряли Харьковскую и часть Херсонской области. На сегодня возможна "эскалация" после разрешения на дальнобойные удары. Однако он предлагает не воспринимать регулярные заявления Кремля "слишком серьезно".

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"Путин хулиган. Он будет продолжать время от времени бряцать оружием. Мы не можем позволить себе испугаться этого бряцания оружием..." — сказал Бернс.

Основываясь на выступлении главы ЦРУ, в ISW подытожили, что Россия будто бы просто пугает Запад, а на самом деле не планирует ее применять.

"ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли использует ядерное оружие в Украине или где-либо еще", — говорится в отчете аналитиков.

Отметим, Фокус рассказывал о демонстративных ядерных учениях ВС РФ, которые состоялись в начале августа 2024 года. Российское Минобороны показало, как подтягивает пусковые установки "Искандер" к украинским границам и заряжает их боеголовками. Кроме того, продемонстрировали самолеты, способные нести ядерные бомбы: во время учений они взлетали с неустановленных аэродромов неподалеку от Украины.

В сентябре OSINT-аналитики установили ориентировочные площадки под Вологдой (в 800 км от Украины), с которых россияне могли бы запустить ракету "Буревестник". "Буревестник" — носитель ядерных или неядерных боеголовок, длина — 12 м, диаметром до 1,5 м. Согласно заявлениям чиновников РФ, ракета якобы может преодолеть 20 тыс. км, при этом будет двигаться благодаря атомному реактору, который разогревает воздух и создает мощную реактивную тягу.

Напоминаем, 2 сентября российские власти пригрозили Польше, которая предложила все же сбивать российские дроны и ракеты, залетающие на польскую территорию во время массированных ударов по Украине.