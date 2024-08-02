Подтянули к Украине и США: в РФ похвастались новыми кадрами с ядерных учений (видео)

Российские военные зарядили пусковые установки и бомбардировщики учебными боеприпасами, заявили в Минобороны РФ. После этого они имитировали, как будто на самом деле собираются стрелять и выполнять "боевые задачи".

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В России продолжается третий день учений нестратегических ядерных сил, во время которых имитировали работу пусковых установок "Искандер" и бомбардировщиков РФ. На видео с места событий можно увидеть военных у пультов управления стартом и пилотов, которые управляют самолетами с ракетами. О деталях учений и местности, где они проходят, говорится в сообщении, опубликованном Минобороны РФ утром 2 августа.

Минобороны РФ сообщило, что имитация пусков происходила в двух военных округах — Южном (расположен вплотную к Украине) и Центральном (расположенном ближе к Аляске и США). Российские военные работали со специальными "учебными боеголовками", отметило ведомство. Сначала они зарядили ракетоносители, затем — поехали в "определенные позиционные районы" и провели "электронные пуски".

На видео можно увидеть колонну военных машин, которая движется где-то в лесистой местности. В колонне есть бронеавтомобили, оснащенные зенитными установками для защиты от возможной атаки с воздуха. Сверху их прикрывают вертолеты. Слышны команды, которые отдает оператор в кабине управления.

"Есть закрепление пусковой установки за объектами поражения. Есть разблокировать шифр. Есть пуск готовность 1", — говорит россиянин в трубку телефона.

Другие кадры показывают бомбардировщики РФ на неизвестном аэродроме. Под фюзеляжем — ракеты, частично заблюренные. В течение нескольких минут видно, как три самолета взлетают, проводят воздушное патрулирование и приземляются.

В заметке российского министерства объясняется, зачем проводят учения. Указано, что они нужны для готовности личного состава и проверки техники для "выполнения боевых задач".

Ядерные силы РФ — детали

Отметим, ранее Фокус писал о событиях первых двух дней учений ядерных сил ВС РФ. Президент Владимир Путин 29 июля объявил о начале, при этом учения проходили уже в третий раз в течение первой половины 2024 года. На видео, снятых в неустановленной местности, можно увидеть пусковые установки "Искандер-М", которые направляются по асфальтированной дороге в сопровождении охраны. После этого показывают, как их сначала маскируют ветвями деревьев, имитируя боевую ситуацию.

Следующие кадры, опубликованные 1 августа — зарядка ракет в пусковые установки. Можно заметить, что толщина ракеты больше человеческого роста. Средство поражения поднимают специальным краном, а затем российские военные устанавливают их на пусковую.

Отметим, 12 июля в ГУР Минобороны ответили на запрос журналистов относительно ядерного объекта "Феодосия-13" в Крыму. Разведчики объяснили, что россияне восстановили этот объект, но пока его используют для хранения обычных снарядов, а не ядерных боеголовок. Ранее в СМИ сообщили данные со спутников, на которых показали ядерное хранилище в Беларуси, которое построили в течение двух лет войны.

Напоминаем, 2 августа западные СМИ рассказали о предложении Китая относительно новых ограничений на ядерное оружие, в которых говорится о возможности первого удара.