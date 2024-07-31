Третий раз за несколько месяцев: РФ начала новый этап ядерных учений (видео)

По информации от российского оборонного ведомства, проведение мероприятий направлено на поддержание готовности личного состава и техники к выполнению боевых задач.

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На территории Российской Федерации начался третий этап нестратегических ядерных учений. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

По данным ведомства, в ходе учений вражеские военнослужащие должны будут отработать вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного вооружения.

"В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков", — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны РФ добавили, что личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил, которые задействованы в учении, должны отработать снаряжение специальными боевыми частями.

Кроме того, проводимый этап учения якобы направлен на поддержание готовности личного состава войск и техники частей к выполнению боевых задач, продолжили во вражеском оборонном ведомстве.

"Ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил были отработаны вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — добавили в Минобороны РФ.

Напомним, 30 июля сообщалось, что РФ начала масштабные учения в двух морях и двух океанах, однако уже без Черноморского флота. В учения ВМФ РФ задействованы более 20 тысяч человек и 300 кораблей. В Москве учения уже назвали плановыми.