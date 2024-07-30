Без Черноморского флота: РФ начала масштабные учения в двух морях и двух океанах

В учения ВМФ РФ задействованы более 20 тысяч человек и 300 кораблей. В России учения уже назвали плановыми.

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Военно-морской флот России начал плановые учения с участием большей части своего флота в Северном Ледовитом и Тихом океанах, а также в Балтийском и Каспийском морях, сообщило во вторник Министерство обороны РФ, отметив, что учения "позволят проверить готовность и возможности военно-морского флота на всех уровнях". Об этом пишет Reuters.

По мнению большинства военных аналитиков, Россия обладает третьим по мощи военно-морским флотом в мире после США и Китая, а также значительным флотом атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

В российском министерстве заявили, что в учениях будут задействованы 20 000 человек личного состава и 300 кораблей.

В ходе учений будет выполнено более 300 боевых упражнений, в том числе отработка применения зенитных ракет, артиллерии, противолодочного оружия и "пассивных помех".

"Основная цель учений — проверка действий органов военного управления Военно-Морского Флота всех уровней, а также готовности экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск Военно-Морского Флота России к выполнению задач", — сообщили в Минобороны РФ.

В учениях боевой подготовки примут участие около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, около 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, сообщили в министерстве.

С тех пор как в феврале 2022 года президент Владимир Путин отправил в Украину тысячи военнослужащих, Черноморский флот России — единственное формирование российского флота, не принимающее участия в этих учениях — с трудом адаптируется к динамичной современной войне с применением морских беспилотников.

На праздновании Дня Военно-морского флота России 28 июля Путин предупредил Соединенные Штаты, что если Вашингтон разместит ракеты большей дальности в Германии, то Россия разместит аналогичные ракеты в зоне досягаемости Запада.

С момента начала вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия провела множество военных учений самостоятельно или совместно с другими странами, включая Китай и Южную Африку.

За последние два месяца Россия также провела ряд учений по запуску мобильных ядерных ракет и учений по развертыванию тактического ядерного оружия . Она также усилила военную подготовку с Беларусью, которая граничит как с Россией, так и с Украиной, проведя ряд комплексных учений. Так, во время учений с КНР в середине июля, ВМФ Китая и России тренировались уничтожать подводные лодки.