Без Чорноморського флоту: РФ почала масштабні навчання у двох морях і двох океанах

У навчаннях ВМФ РФ задіяно понад 20 тисяч осіб і 300 кораблів. У Росії навчання вже назвали плановими.

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Військово-морський флот Росії розпочав планові навчання за участю більшої частини свого флоту в Північному Льодовитому і Тихому океанах, а також у Балтійському і Каспійському морях, повідомило у вівторок Міністерство оборони РФ, зазначивши, що навчання "дадуть змогу перевірити готовність і можливості військово-морського флоту на всіх рівнях". Про це пише Reuters.

На думку більшості військових аналітиків, Росія має третій за потужністю військово-морський флот у світі після США і Китаю, а також значний флот атомних підводних човнів з балістичними ракетами.

У російському міністерстві заявили, що в навчаннях будуть задіяні 20 000 осіб особового складу і 300 кораблів.

Під час навчань буде виконано понад 300 бойових вправ, зокрема відпрацювання застосування зенітних ракет, артилерії, протичовнової зброї і "пасивних перешкод".

"Основна мета навчань — перевірка дій органів військового управління Військово-Морського Флоту всіх рівнів, а також готовності екіпажів кораблів, частин морської авіації та берегових військ Військово-Морського Флоту Росії до виконання завдань", — повідомили в Міноборони РФ.

У навчаннях бойової підготовки візьмуть участь приблизно 300 надводних кораблів і катерів, підводних човнів і суден забезпечення, майже 50 літальних апаратів, понад 200 одиниць військової та спеціальної техніки, повідомили в міністерстві.

Відтоді як у лютому 2022 року президент Володимир Путін відправив в Україну тисячі військовослужбовців, Чорноморський флот Росії — єдине формування російського флоту, яке не бере участі в цих навчаннях, — насилу адаптується до динамічної сучасної війни із застосуванням морських безпілотників.

На святкуванні Дня Військово-морського флоту Росії 28 липня Путін попередив Сполучені Штати, що якщо Вашингтон розмістить ракети більшої дальності в Німеччині, то Росія розмістить аналогічні ракети в зоні досяжності Заходу.

З моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія провела безліч військових навчань самостійно або спільно з іншими країнами, включно з Китаєм і Південною Африкою.

За останні два місяці Росія також провела низку навчань із запуску мобільних ядерних ракет і навчань із розгортання тактичної ядерної зброї . Вона також посилила військову підготовку з Білоруссю, яка межує як з Росією, так і з Україною, провівши низку комплексних навчань. Так, під час навчань з КНР у середині липня, ВМФ Китаю і Росії тренувалися знищувати підводні човни.