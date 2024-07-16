Маневри в Південно-Китайському морі: ВМС КНР і РФ "знищили" підводний човен противника

У межах маневрів "Морська взаємодія-2024" кораблі двох країн виявили й умовно знищили підводний човен "ворога" з використанням ракетних бомбометів.

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Кораблі Військово-морського флоту Росії та Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю успішно "знищили" умовний підводний човен противника під час навчань "Морська взаємодія-2024". Ці навчання, що проводяться в Південнокитайському морі, підкреслюють стратегічне партнерство Москви й Пекіна, що міцніє, на тлі загострення напруженості зі США. Про це 16 липня повідомило видання The Eurasian Times.

Навчання розпочалися 15 липня в неназваному військовому порту в Чжаньцзяні, провінція Гуандун, і мають завершитися 17 липня. Зазначається, що основна мета спільних маневрів — розроблення і вдосконалення спільних оперативних протоколів між двома флотами та обмін технічним досвідом.

Фото: Xinhua

Згідно з російськими ЗМІ, "Морська взаємодія-2024" є тринадцятим заходом цієї серії, що проводиться щорічно з 2012 року. Перший спільний захід було проведено 2005 року в Жовтому морі.

До об'єднаного загону входили корвети Тихоокеанського флоту Росії "Громкий" та "Резкий", а також три бойові кораблі й одне допоміжне судно ВМС НВАК. У перший день навчань екіпажі відпрацювали протичовнові вправи і провели артилерійські стрільби. Вони виявили й умовно знищили підводний човен "ворога" з використанням ракетних бомбометів, а також провели артилерійський обстріл позначених морських цілей.

Також спільні патрулі включали відпрацювання пошукових операцій, зокрема у Філіппінському морі, де китайський фрегат Hengshui використовували як "підозріле судно". Операції включали зупинку й обшук судна за підтримки вертольотів з китайського есмінця Yinchuan і російського корвета "Совершенный".

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Нагадаємо, 10 липня групу китайських бойових кораблів на чолі з авіаносцем Shandong було помічено в Тихому океані за 500 км на південний схід від японського острова Окінави. Міноборони Тайваню виявило 36 китайських військових літаків, включно з винищувачами J-16 і бомбардувальниками H-6 з ядерними боєголовками