Китай розгорнув ударну групу авіаносця "Шаньдун" у західній частині Тихого океану

Міноборони Тайваню виявило 36 китайських військових літаків, включно з винищувачами J-16 і бомбардувальниками H-6 з ядерними боєголовками, які пролетіли на південь і південний схід від острова.

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Група китайських бойових кораблів на чолі з авіаносцем Shandong вийшла в Тихий океан за 500 км на південний схід від японського острова Окінави. Це перший транзит ударної групи "Шаньдун" на схід від Тайваню 2024 року, повідомляє японське видання The Asahi Shimbun.

Розгортання Shandong у Філіппінському морі збігається зі спільним патрулюванням ВМС Народно-визвольної армії (НВАК) і ВМФ Росії, які також нині діють у регіоні. Крім того, в понеділок Росія направила два корвети в Індо-Тихоокеанський регіон.

Також повідомляється, що 9 липня авіаносець CNS Shandong, разом із крейсером CNS Yan'an (106), есмінцем CNS Guilin (164) і фрегатом CNS Yuncheng (571), помітили за 323 милі на південний схід від острова Міяко.

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Китай підтягнув до Філіппін авіаносець Shandong: у регіоні зростає напруга, — ЗМІ

За інформацією Міноборони Тайваню в середу, 10 липня, було виявлено 36 китайських військових літаків, включно з винищувачами J-16 і бомбардувальниками H-6 з ядерними боєголовками, які пролетіли на південь і південний схід від острова, прямуючи до західної частини Тихого океану для проведення навчань з авіаносцем Shandong.

Філіппінські військові висловили стурбованість розгортанням китайської авіаносної групи, наголосивши на важливості підтримання миру і стабільності в регіоні та закликавши всі сторони дотримуватися міжнародних законів і норм. Напруженість у регіоні збільшується на тлі протистояння між Філіппінами та Китаєм через спірну Другу мілину Томаса в Південнокитайському морі.

Стратегічне значення регіону

Південнокитайське море є стратегічно важливим регіоном, через який щорічно проходить торгівля на суму близько 3 трлн доларів США. Крім Китаю, на окремі частини моря претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія і Бруней.

Останніми місяцями в Південнокитайському морі спостерігається зростання напруженості між військовими силами Китаю і Філіппін, а також інших країн регіону. У середині червня китайський і філіппінський кораблі зіткнулися в спірних водах, після чого обидві сторони звинуватили одна одну в провокаціях. Філіппіни також заявили, що китайська берегова охорона пограбувала і потопила філіппінські човни.

Крім того, на початку червня філіппінська влада звинуватила Китай в агресивному зриві місії з поповнення запасів на спірній території.

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