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Воєнний фокус

США і Японія зміцнять оборонний альянс на тлі зростаючої напруженості з Китаєм, — Bloomberg

візит прем'єр-міністра Японії до США, теми зустрічі Кісіди і Байдена, оборонний союз
Фото: Getty Images | Зустріч лідерів США і Японії в Хіросімі на G7

На думку експертів, США прагнуть активізувати співпрацю союзників у регіоні між собою, щоб зміцнити оборонний альянс з метою протистояти зростаючому військовому тиску Китаю.

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У середу, 10 квітня, в межах візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда до США відбудеться його зустріч із президентом Джо Байденом, основною темою якої є поліпшення координації між оборонними галузями двох країн. Про це пише Bloomberg.

Лідери двох країн планують попрацювати над формуванням ради з оборонної промисловості та питаннями безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Південнокитайському морі, щоб створити багаторівневу оборонну мережу з іншими країнами-союзниками.

Насамперед, як повідомляють інсайдери видання, йдеться про те, щоб розширити повноваження і функції працівників на японських верфях, які обслуговують кораблі ВМС США. Це дасть змогу поліпшити координацію та логістику технічного обслуговування американських кораблів і допоможе впоратися з нестачею робітників певної кваліфікації.

Крім того, США спільно з Японією обговорять виробництво ракети Patriot-3 як нового проєкту ради з оборонної промисловості. Наразі система виробляється в Японії, проте характеризується значною перевитратою коштів, тому новий проєкт спрямований на пошуки більш ефективного створення системи озброєнь.

Тристоронній альянс

У четвер, 11 квітня, запланована зустріч лідерів уже трьох країн — США, Японії та Філіппін, що свідчить про зміцнення оборонного потенціалу в Південнокитайському морі, де проведено спільні військові навчання трьох країн, до яких долучилася Австралія.

Як зазначає агентство, США прагнуть активізувати діяльність союзників у регіоні між собою, щоб зміцнити оборонний альянс з метою протистояти зростаючому військовому тиску Китаю. Крім того, переговори у Вашингтоні торкнуться теми надання Японією допомоги в рамках таких регіональних блоків, як AUKUS — групи безпеки, до якої входять США, Велика Британія та Австралія.

"Хоча Японія не збирається приєднуватися до угруповання, участь Японії в AUKUS у межах так званого "другого стовпа" означатиме приєднання до роботи над спільною розробкою передового оборонного потенціалу", — уточнило агентство.

Крім того, Байден і Кісіда обговорять спільні зусилля для врегулювання ситуації в інших глобальних "гарячих" точках — підтримка України в її війні проти російської агресії, бойові операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, ядерна та ракетна загроза з боку КНДР.

Як зазначив у понеділок, 8 квітня, посол Японії в США Сігео Ямада, японський уряд під керівництвом Фуміо Кісіди твердо підтримує Київ.

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