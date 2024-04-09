Військові Тайваню використовують український досвід ведення війни на випадок агресії Китаю

Військове керівництво Тайваню, зокрема, під час навчань дасть оцінку діям української армії, яка протистоїть чисельнішому і сильнішому противнику.

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Військові Тайваню під час щорічних навчань мають намір відпрацювати сценарій, за якого Китай раптово оберне одні зі своїх регулярних навчань навколо острова на справжню атаку. У цих маневрах тайванські військові фахівці врахують уроки війни в Україні, зокрема, обговорять дії української армії, яка відбиває напад противника, який переважає за силою. Про це 9 квітня повідомило агентство Reuters.

У матеріалі йдеться, що Тайвань готується до головних щорічних навчань Han Kuang, під час яких буде відпрацьовано заходи швидкого реагування на раптову атаку Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Як зазначив глава спільного відділу планування бойових дій Міноборони Тунг Чі-Хсін, увагу буде звернено на те, як різні види збройних сил зможуть скоординовано відповісти на китайську блокаду.

"Будуть використані військово-морські та військово-повітряні сили, також кораблі берегової охорони для спільного проведення операцій із супроводу, щоб забезпечити відкритість морських і повітряних зв'язків із зовнішнім світом", — повідомив під час брифінгу Тунг.

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За його словами, військове командування Тайваню намагається розібратися в тому, як винести й використати у своїх власних навчаннях уроки російсько-української війни. Особливо, використовувати досвід протистояння більш численним військам.

Таким чином, зазначають оглядачі, Тайвань продовжує відстоювати ідею "асиметричної війни", в рамках якої армія, що поступається за чисельністю, стає більш мобільною і менш вразливою, завдяки використанню, зокрема, мобільного озброєння і безпілотників.

Раніше повідомлялося, що в Китаї побудували копію урядового кварталу Тайваню. Цей макет, зазначили експерти, використовується для того, щоб відпрацювати на навчаннях ракетно-бомбові удари по острову.