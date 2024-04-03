"Ставки високі, як ніколи": США готуються до війни з Китаєм і вже проводять навчання, — WP

За словами журналістів, Китай значно розширив свій вплив у Тихому океані, будуючи штучні острови для військових аванпостів у Південно-Китайському морі.

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Після 20 років сухопутних боїв на Близькому Сході морські піхотинці США прагнуть адаптуватися до боїв на островах, які можуть вибухнути, якщо Вашингтон і Пекін розв'яжуть війну. Про це пише Washington Post.

За словами журналістів, Штати формують невеликі мобільні підрозділи, які мають збирати інформацію, допомагати Тихоокеанському флоту, топити кораблі з ракетами середньої дальності. Так, США готуються відбити можливу агресію Китаю проти Тайваню, Японії та інших союзників.

Видання пише, що нові підрозділи задумані як частина ширшої стратегії із синхронізації дій американських солдатів, моряків, морської піхоти і льотчиків зі збройними силами союзників і партнерів у Тихому океані. Увагу Пентагону зосереджено на ділянці, яка простягається від Японії до Індонезії. Щоправда, Китай розглядає цю зону як свою сферу впливу.

Аналітики впевнені, що загальна стратегія Штатів є багатообіцяючою. Однак вона вже стикається зі значними перешкодами, включно з логістичними проблемами, своєчасним доставлянням обладнання та нових технологій, перевантаженою оборонною промисловістю. Крім того, існує невпевненість у тому, чи дозволять регіональні партнери США битися американським військам на їхніх островах.

"Остання частина є ключовою. Пекін розглядає стратегію США щодо поглиблення альянсів безпеки в Тихому океані як ескалацію, що нервує деяких чиновників у країнах-партнерах, які побоюються, що їх може бути втягнуто в конфлікт між двома державами", — ідеться в матеріалі.

За словами журналістів, зараз ставки високі, як ніколи раніше.

Мілітаризація Китаю: що відомо

Видання пише, що агресивна військова модернізація та інвестиції Пекіна в оборону за останні два десятиліття поставили під сумнів здатність США контролювати моря і небо в будь-якому конфлікті в західній частині Тихого океану.

Як повідомляється, Китай значно розширив свій вплив у Тихому океані, будуючи штучні острови для військових аванпостів у Південно-Китайському морі і прагнучи розширити бази в Індійському і Тихому океанах.

За словами журналістів, Китай володіє не тільки найбільшою в регіоні армією, флотом і військово-повітряними силами, а й перевагою всередині країни. Він має близько 1 мільйона військовослужбовців, понад 3000 літаків і понад 300 суден у безпосередній близькості від будь-якої потенційної битви. Тим часом, американські кораблі та літаки повинні долати тисячі кілометрів або покладатися на добру волю союзників, розміщуючи війська та зброю.

У матеріалі йдеться, що під прицілом Китаю перебуває Тайвань. Глава КНР Сі Цзіньпін пообіцяв возз'єднати, за необхідності силою, острів із материковим Китаєм. Успішне вторгнення не тільки призведе до масової загибелі людей і руйнувань на Тайвані, а й матиме катастрофічні економічні наслідки через руйнування найрозвинутішої у світі напівпровідникової промисловості та морського судноплавства на деяких із найжвавіших морських шляхів у світі.

Нагадаємо, у березні глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно заявив, що Китай хоче атакувати Тайвань у 2027 році. За його словами, Збройні сили КНР за три роки збільшили кількість винищувачів на 400, а великих військових кораблів — на 20 одиниць.