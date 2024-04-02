США хочуть подвоїти виробництво боєприпасів, щоб підтримати Україну, — ISW

За словами аналітиків, Пентагон уже уклав контракт на будівництво трьох виробничих ліній деталей 155-мм боєприпасів. Вони мають розташуватися в штаті Техас.

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Сполучені Штати Америки хочуть подвоїти виробництво артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити ними Збройні сили України. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 1 квітня йдеться, що Штати хочуть придбати турецьку вибухівку, щоб збільшити виробництво американських артилерійських снарядів. При цьому Пентагон уже уклав контракт із компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох виробничих ліній деталей 155-мм боєприпасів. Вони мають розташуватися в штаті Техас. Також у контракті беруть участь турецькі субпідрядники.

Повідомляється, що один завод мають почати будувати вже в червні поточного року.

Як раніше говорив помічник міністра армії США з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення і технологій Дуг Буш, Штати хочуть подвоїти місячне виробництво 155-мм снарядів з 28 000 снарядів на місяць у жовтні 2023 року до приблизно 60 000 снарядів на місяць у жовтні 2024 року. Щоправда, це можливо тільки за умови запропонованих Конгресом додаткових асигнувань.

Крім того, аналітики зазначили, що партнери України та Європи й Азії також продовжують її підтримувати. Вони нарощують власну оборонно-промислову потужність. Приміром, ще 28 березня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні, до якого входять боєприпаси для артилерії і танків, а також БПЛА та інше. Пізніше стало відомо про допомогу від Бельгії та Японії.

У ISW зазначили, що Японія вже пом'якшила правила передачі оборонного обладнання. Це дасть можливість експортувати винищувачі. Їх Токіо збирається розробити разом із Лондоном і Римом до 2035 року. Їх можна буде відправляти в треті країни, але тільки в тому разі, якщо там не ведуться бойові дії.

Крім того, як повідомляється, Чехія уклала контракти на суму близько 1,8 мільярда євро на один мільйон артилерійських снарядів для України. Ще 10 тисяч боєприпасів вирішила виділити Німеччина.

Нагадаємо, 15 березня у США заявили, що більше не зможуть надавати військову допомогу Україні. Так, підтримка Вашингтона пов'язана з необхідністю екстреної передачі зброї українським захисникам, розповіла представниця Міноборони Сабріна Сінгх.

Також 29 березня директор компанії Defense Express Сергій Згурець сказав, що Україна почне отримувати боєприпаси у квітні. За його словами, у противника є перевага на полі бою і час цю динаміку змінювати. Якщо снаряди надійдуть вчасно, то вже незабаром ЗС РФ відчують це на собі.