США передали Україні новий пакет допомоги: що в нього входить (фото)

За словами посла США в Україні Бріджит Брінк, передане обладнання дасть змогу забезпечувати роботу служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах і Чернівцях.

Related video

Сполучені Штати Америки передали Україні новий пакет допомоги для відновлення пошкодженої російськими військами інфраструктури. Про це у себе в X (раніше Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, Штати передали Україні понад сотню генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок і 13 машин екстреної допомоги.

"У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надала 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок і 13 машин екстреної допомоги", — написала Брінк.

Вона зазначила, що передане обладнання дасть змогу забезпечувати роботу служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах і Чернівцях.

США передали Україні новий пакет допомоги Фото: Скриншот

Нагадаємо, 31 березня в Конгресі США запевнили, що допомога Україні буде головною темою після Великодня. Голова комітету Палати представників Майк Тернер заявив, що в Конгресі США питання виділення допомоги Україні буде головним. Але тільки після того, як члени Конгресу повернуться до роботи після Великодня.

Також зазначимо, що в Rheinmetall вважають, що США відмовлять у допомозі Європі в разі конфлікту. Якщо ситуація на європейському континенті виллється в повномасштабний збройний конфлікт, вважає гендиректор компанії Армін Паппергер, то США зосередяться на Азії, і тоді Європа опиниться на самоті.