США передали Украине новый пакет помощи: что в него входит (фото)

По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, переданное оборудование позволит обеспечивать работу служб в Днепре, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Черкассах и Черновцах.

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Соединенные Штаты Америки передали Украине новый пакет помощи для восстановления поврежденной российскими войсками инфраструктуры. Об этом у себя в X (ранее Twitter) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, Штаты передали Украине более сотни генераторов, 19 теплоэнергетических когенерационных установок и 13 машин экстренной помощи.

"В то время как Россия продолжает жестокие атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, USAID предоставила 109 генераторов, 19 теплоэнергетических когенерационных установок и 13 машин экстренной помощи", — написала Бринк.

Она отметила, что переданное оборудование позволит обеспечивать работу служб в Днепре, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Черкассах и Черновцах.

США передали Украине новый пакет помощи Фото: Скриншот

Напомним, 31 марта в Конгрессе США заверили, что помощь Украине будет главной темой после Пасхи. Глава комитета Палаты представителей Майк Тернер заявил, что в Конгрессе США вопрос выделения помощи Украине будет главным. Но только после того, как члены Конгресса вернуться к работе после Пасхи.

Также отметим, что в Rheinmetall считают, что США откажут в помощи Европе в случае конфликта. Если ситуация на европейском континенте выльется в полномасштабный вооруженный конфликт, считает гендиректор компании Армин Паппергер, то США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа окажется в полном одиночестве.