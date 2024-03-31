В Конгрессе США заверили, что помощь Украине будет главной темой после Пасхи

Глава комитета Палаты представителей Майк Тернер заявил, что в Конгрессе США вопрос выделения помощи Украине будет главным. Но только после того, как члены Конгресса вернуться к работе после Пасхи.

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Председатель Палаты представителей по разведке Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) в воскресенье заявил, что вопрос предоставления помощи Украине в войне против РФ будет главным для обсуждения, когда конгрессмены вернуться к работе после Пасхи. Тернер также предсказал, что дополнительное финансирование Украины будет иметь "подавляющую поддержку". Об этом сообщает The Hill.

Тернер во время интервью программе Face The Nation на канале CBS News сказал, что спикер Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) "ясно дал понять", что поддерживает Украину, и указал, что это будет приоритетом, когда Конгресс вернется после каникул.

Майк Джонсон в Конгрессе США Фото: New York Post

"Спикер сделал очень четкое заявление о том, что, когда мы вернемся, это станет следующей повесткой дня после того, как он только что принял все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство. Я верю, что это получит подавляющую поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", — заявил Тернер.

Корреспондент CBS News Эд О'Киф затем спросил Тернера, получит ли законопроект поддержку со стороны членов Республиканской партии, или же он потребует неких условий и выгод.

"Я думаю, что среди республиканцев и, конечно, среди американцев, по всей стране уже есть значительная и очень сильная поддержка", — сказал Тернер.

Тернер сказал, что, по его мнению, в обеих палатах будут обсуждаться положения по обеспечению безопасности границ и структура невоенной гуманитарной помощи, но в конце процесса они закончатся согласованным пакетом документов.

В минувшие выходные глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон намерен вынести голосование законопроект, предусматривающий помощь для Украины после католической Пасхи, которая празднуется сегодня.

Напомним, 13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в 95 миллиардов долларов, 60 миллиардов долларов из которых – для Киева.

Документ должен быть одобрен в Палате представителей перед тем, как его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

О том, что Украина может уже в апреле начать получать боеприпасы, которые существенно поменяют динамику на поле боя, говорил уже в марте директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.