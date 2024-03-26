Чешская инициатива: Исландия выделит 2 млн евро на боеприпасы для Украины

В министерстве иностранных дел также анонсировали выделение 500 тысяч евро на приобретение обмундирования для женщин-военнослужащих ВСУ.

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Исландия станет 15 страной, которая присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для украинской армии. Также страна готова инвестировать в приобретение экипировки для женщин-военнослужащих ВСУ. На проект выделят порядка 2 млн евро. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

В сообщении говорится, что Исландия обязалась помочь с боеприпасами для украинской артиллерии, которая играет ключевую роль в обороне страны от российских захватчиков.

"Крайне важно, чтобы мы продолжали решительно поддерживать Украину, но таким образом мы вносим вклад не только в защиту народа страны, но и в международное право в более широком контексте, а также в наши собственные интересы безопасности", — заявил министр иностранных дел Бьярни Бенедиктссон.

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Также в дипломатическом ведомстве сообщили о готовности Исландии закупить экипировку для женщин в украинской армии. Для удовлетворения потребностей женщин-военнослужащих предлагается предоставить обмундирование, бронежилеты, медицинские и гигиенические товары на 75 миллионов исландских крон (500 тыс. евро). В МИД подчеркнули, что процент женщин в ВСУ значительно вырос за последние годы, особенно после начала российского вторжения.

Отметим, что украинская сторона рассчитывает, что первая партия артиллерийских снарядов, приобретенных инициативе Чехии, прибудет уже в следующем месяце.

Напомним, по информации The Guardian, Украина получит новую партию военной помощи от Чехии не позднее июня текущего года. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил, что в Украину поставят 300 000 снарядов.