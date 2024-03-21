Результаты "Рамштайна": что должна получить Украина в ближайшее время от своих партнеров

За последнее время о предоставлении новых пакетов военной помощи заявили США, Канада, Австралия, а также ряд европейских стран. Одним из ключевых моментов — предоставление сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, в которых остро нуждаются Силы обороны Украины в настоящее время.

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На авиабазе Рамштайн в Германии 19 марта завершилась очередная встреча Контактной группы по Украине, по итогам которой Украина должна получить новые оборонные пакеты. В этой связи Фокус выяснял, какие именно украинские партнеры заявили о пакетах военной помощи, и что конкретно будет предоставлено для нужд Вооруженных сил Украины.

В числе украинских партнеров в Европе, которые оказывают военную поддержку, находятся Германия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Чехия, Косово, Болгария и другие страны.

ФРГ

Итак, Германия в лице министра обороны Бориса Писторуса анонсировала новый пакет военной помощи, стоимостью составляет 500 млн евро. Пакет включает в себя 10 000 снарядов из арсенала Бундесвера и 100 бронированных машин пехоты.

Глава оборонного ведомства добавил, что данный пакет будет предоставлен безотлагательно, а в перспективе Берлин оплатит еще 180 тысяч боеприпасов для украинской армии.

В то же время на вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, Писториус ответил, что об этом у него новостей пока нет. В контексте позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца это значит, что речь о поставках Киеву ракет Taurus в ближайшее время не идет.

Чехия

Президент Чехии Петр Павел 17 марта заявил, что Прага имеет возможность предоставить Украине 800 тысяч артиллерийских снарядов. При этом речь идет о 500 тысячах 155-мм снарядов и 300 тысячах единиц калибра 122-мм.

По словам чешского лидера, боеприпасы могут быть предоставлены в течение нескольких недель, если Чехия сможет обеспечить финансирование от партнеров в США, Германии, Швеции и других странах.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала 8 марта заявил, что правительству страны удалось собрать достаточно средств, чтобы закупить для Украины первую партию снарядов в количестве 300 тысяч выстрелов.

"Однако наша цель – дать гораздо больше! Наша работа и наша помощь Украине на этом не заканчиваются. Мы продолжаем искать партнеров, чтобы продолжать поддерживать Украину в ее смелой борьбе против российского агрессора", — добавил политик.

Финляндия и Литва

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 19 марта опубликовал в соцсетях сообщение о выделении 30 млн евро для закупки артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов в Украину.

К инициативе Чехии присоединилась и Литва. Так правительство страны объявило о выделении 35 млн евро на закупку боеприпасов для ВСУ. Об этом в соцсетях объявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Косово

Министра обороны Косово Эюп Мачедонси на заседании в рамках заседания "Рамштайн" заявил, что республика предоставит Украине два пакета военной помощи.

Помощь состоит из боеприпасов к минометам, грузовиков и бронемашин. Мачедонси подчеркнул, что Косово будет продолжать поддерживать "Украину в ее героической войне против российской агрессии". По словам главы ведомства, в первый пакет вошли грузовики, тактические и бронированные автомобили, которые прибудут на следующей неделе. А в рамках второго пакета на нужды украинских вооруженных сил будут предоставлены минометные снаряды.

Страны Скандинавии

Также стало известно, что Швеция, Финляндия, Норвегия анонсировали пакет помощи Украине, в который войдут десятки катеров для выполнения различных надводных миссий.

В частности, будут предоставлены:

13 десантно-штурмовых катеров CB90;

14 надувных катеров с жестким дном RHIB;

5 милитаризованных речных патрульных катеров;

20 катеров класса G (G-boat);

При этом количество катеров из Финляндии пока засекречено.

США и Канада

12 марта текущего года пресс-служба Министерства обороны США сообщила о дополнительной помощи Украине в области безопасности и обороны. В новый пакет войдут противотанковые ракеты, артиллерийские боеприпасы, в том числе к реактивным системам HIMARS, боеприпасы к стрелковому вооружению и другое военное оборудование.

В частности Вооруженные силы Украины получат:

ракеты для ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

боеприпасы для артиллерии калибра 155 мм, включая "кассетные" (DPICM);

боеприпасы для артиллерии калибра 105 мм;

противотанковые гранатометы AT-4;

дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия;

боеприпасы для расчистки заграждений;

запасные части, оборудование для технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх в этой связи отметила, что военная поддержка Пентагона связана с необходимостью срочной передачи оружия ВСУ.

В числе стран, оказывающих военную поддержку Киева состоит и Канада. Как сообщила 19 марта пресс-служба канадского правительства, Оттава выделит более 40 млн канадских долларов (29,5 млн долларов США) на закупку снарядов для Украины.

На встрече в формате "Рамшайн" министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что в пакет военной помощи будут включены несколько тысяч артиллерийских боеприпасов и приборы ночного видения.

Также Блэр подтвердил, что Канада официально присоединилась к коалиции UDCG по созданию потенциала беспилотных летательных аппаратов, возглавляемой Латвией и Великобританией. Первоначальный вклад Канады включает более 800 беспилотников от компании Teledyne.

Австралия

21 марта стало известно, что к коалиции UDCG присоединилась и Австралия. Министр обороны страны Ричард Марлз на совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом заявил, что Австралия примет участие в коалиции по беспилотникам для Украины.

"Для нас это действительно важная возможность продолжать вносить свой вклад в усилия, направленные на то, чтобы Украина придерживалась выбранного курса и смогла разрешить этот конфликт на своих условиях", — сказал Марлз.

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