Результати "Рамштайна": що має отримати Україна найближчим часом від своїх партнерів

За останній час про надання нових пакетів військової допомоги заявили США, Канада, Австралія, а також низка європейських країн. Одним із ключових моментів — надання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, яких гостро потребують нині Сили оборони України.

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На авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 березня завершилася чергова зустріч Контактної групи щодо України, за підсумками якої Україна має отримати нові оборонні пакети. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, які саме українські партнери заявили про пакети військової допомоги, і що конкретно буде надано для потреб Збройних сил України.

Серед українських партнерів у Європі, які надають військову підтримку, — Німеччина, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Чехія, Косово, Болгарія та інші країни.

ФРН

Отже, Німеччина в особі міністра оборони Бориса Пісторуса анонсувала новий пакет військової допомоги, вартістю 500 млн євро. Пакет містить 10 000 снарядів з арсеналу Бундесверу і 100 броньованих машин піхоти.

Глава оборонного відомства додав, що цей пакет буде надано невідкладно, а в перспективі Берлін оплатить ще 180 тисяч боєприпасів для української армії.

Водночас на запитання про надання Україні далекобійних ракет Taurus, Пісторіус відповів, що про це в нього новин поки що немає. У контексті позиції канцлера ФРН Олафа Шольца це означає, що мова про постачання Києву ракет Taurus найближчим часом не йде.

Чехія

Президент Чехії Петр Павел 17 березня заявив, що Прага має можливість надати Україні 800 тисяч артилерійських снарядів. При цьому йдеться про 500 тисяч 155-мм снарядів і 300 тисяч одиниць калібру 122-мм.

За словами чеського лідера, боєприпаси можуть бути надані протягом кількох тижнів, якщо Чехія зможе забезпечити фінансування від партнерів у США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Зі свого боку прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала 8 березня заявив, що уряду країни вдалося зібрати достатньо коштів, щоб закупити для України першу партію снарядів у кількості 300 тисяч пострілів.

"Однак наша мета — дати набагато більше! Наша робота і наша допомога Україні на цьому не закінчуються. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб продовжувати підтримувати Україну в її сміливій боротьбі проти російського агресора", — додав політик.

Фінляндія та Литва

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен 19 березня опублікував у соцмережах повідомлення про виділення 30 млн євро для закупівлі артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів в Україну.

До ініціативи Чехії приєдналася і Литва. Так уряд країни оголосив про виділення 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для ЗСУ. Про це в соцмережах оголосила прем'єр Литви Інгріда Шимоніте.

Косово

Міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі на засіданні в рамках засідання "Рамштайн" заявив, що республіка надасть Україні два пакети військової допомоги.

Допомога складається з боєприпасів до мінометів, вантажівок і бронемашин. Мачедонсі підкреслив, що Косово продовжуватиме підтримувати "Україну в її героїчній війні проти російської агресії". За словами очільника відомства, до першого пакета увійшли вантажівки, тактичні та броньовані автомобілі, які прибудуть наступного тижня. А в рамках другого пакета на потреби українських збройних сил будуть надані мінометні снаряди.

Країни Скандинавії

Також стало відомо, що Швеція, Фінляндія, Норвегія анонсували пакет допомоги Україні, до якого увійдуть десятки катерів для виконання різних надводних місій.

Зокрема, буде надано:

13 десантно-штурмових катерів CB90;

14 надувних катерів із жорстким дном RHIB;

5 мілітаризованих річкових патрульних катерів;

20 катерів класу G (G-boat);

При цьому кількість катерів із Фінляндії поки що засекречена.

США та Канада

12 березня поточного року пресслужба Міністерства оборони США повідомила про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки та оборони. До нового пакета увійдуть протитанкові ракети, артилерійські боєприпаси, зокрема до реактивних систем HIMARS, боєприпаси до стрілецького озброєння та інше військове обладнання.

Зокрема Збройні сили України отримають:

ракети для ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

боєприпаси для артилерії калібру 155 мм, включно з "касетними" (DPICM);

боєприпаси для артилерії калібру 105 мм;

протитанкові гранатомети AT-4;

додаткові боєприпаси для стрілецької зброї;

боєприпаси для розчищення загороджень;

запасні частини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх у зв'язку з цим зазначила, що військова підтримка Пентагону пов'язана з необхідністю термінової передачі зброї ЗСУ.

Серед країн, які надають військову підтримку Києву, є і Канада. Як повідомила 19 березня пресслужба канадського уряду, Оттава виділить понад 40 млн канадських доларів (29,5 млн доларів США) на закупівлю снарядів для України.

На зустрічі у форматі "Рамшайн" міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що до пакета військової допомоги буде включено кілька тисяч артилерійських боєприпасів і прилади нічного бачення.

Також Блер підтвердив, що Канада офіційно приєдналася до коаліції UDCG зі створення потенціалу безпілотних літальних апаратів, очолюваної Латвією і Великою Британією. Початковий внесок Канади включає понад 800 безпілотників від компанії Teledyne.

Австралія

21 березня стало відомо, що до коаліції UDCG приєдналася й Австралія. Міністр оборони країни Річард Марлз на спільній пресконференції з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом заявив, що Австралія візьме участь у коаліції щодо безпілотників для України.

"Для нас це справді важлива можливість продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна дотримувалася обраного курсу і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах", — сказав Марлз.

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