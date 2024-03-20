Посилити річкову оборону. Для чого Захід передає Україні десантно-штурмові катери

Швеція, Фінляндія, Норвегія анонсували постачання Україні десятків катерів, які зможуть виконувати одразу кілька важливих місій.

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Західні партнери протягом останніх місяців анонсували пакети військової допомоги Україні, які містять різноманітні човни і катери. Фокус розібрався, як можуть використовуватись морські сили, і для чого Військово-морським силам річковий флот.

Українська армія отримає від Фінляндії, Нідерландів і Швеції десантно-штурмові катери й інші плавзасоби. Відомо, що захисники ще з 2023 року закріпилися на лівому березі Дніпра в н.п. Кринки. Постачання сил і засобів відбувається або за допомогою важких безпілотників або катерами. Через відкриту ділянку російські війська атакують українські човни. Відтак кількість катерів потрібно постійно поповнювати.

Партнери допомагають розвивати флотилію ВМС України

Наразі відомо, що Військово-морські сили отримають:

13 десантно-штурмових катерів CB90;

14 надувних катерів з жорстким дном RHIB;

5 мілітаризованих річкових патрульних катерів;

20 катерів класу G (G-boat);

засекречену кількість катерів з Фінляндії.

CB90 або Combat Boat 90 має довжину і ширину корпусу в 15,9 метра і 3,9 метра відповідно. Це дає змогу перевозити до 21 бійця у десантному відділенні. Екіпаж складається з 3 військових. Озброєнням катера можуть виступити 12,7-мм кулемети або ж 40-мм автоматичний гранатомет. Проте ЗМІ пишуть, що на катері також можна перевозити чотири міни або шість глибинних бомб, що в теорії дасть змогу залучати катер для завдань з охорони морських комунікацій.

Фінляндія має велику кількість плавзасобів. За даними Forbes, найочевиднішим варіантом буде їхнє застосування на Дніпрі, щоб покращити логістику з Кринками. Арсенал фінських військових має в наявності кілька варіантів броньованих катерів:

10 одиниць 32-тонних Jehu;

38 одиниць 14-тонних Jurmo;

20 одиниць 10-тонних Uisko.

Найімовірнішим варіантом автор називає Uisko, бо вони заміняються новішими Jehu і Jurmo. Проте Uisko мають кевларову обшивку лише на бортах і місця бійців відкриті, що зробить їх вразливими для атак з неба. Офіційно ще невідомо, які самі катери отримає українська армія.

Десантно-штурмовий катер Uisko Десантно-штурмовий Jehus Десантно-штурмовий катер Jurmo

Катери типу G-boat мають довжину корпусу 8,2 метра, водозаміщення — 2,1 тонни й здатні перевозити до 8 осіб. Uisko — 10,5 метра, ширина — 3,5 метра, й озброєння — 12,7-мм кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет. Наступний клас Jurmo: довжина — 14,1 метра, ширина — 3,65 метра й екіпаж 2 бійці і 20 десантників. Озброєння теж може бути або 12,7-мм кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет.

Останній тип катерів — це десантно-штурмовий катер Jehu, який має довжину 19,9 метра, ширину — 4,3 метра. На борту можна перевозити до 25 військових у захищеній кабіні. Озброєння — 12,7-мм кулемети і 7,62-мм кулемет або 40-м автоматичний гранатомет.

Жодного катера на Дніпрі — що підштовхнуло Україну розвивати річкову флотилію

Плани створити річкову флотилію були в Україні ще у 2013 році. Тоді почали формувати дивізіон річкових кораблів. Формування планували завершити у 2014 році. До його складу мали увійти броньовані артилерійські катери "Гюрза-М". До 2017 року планувалось отримати 9 катерів, а також вони мали надійти на озброєння Держприкордонслужби. Але початок війни з Росією змінив плани.

Українське командування зосередилось на формуванні і відновленні боєздатності угруповань у морській економічній зоні України і морської піхоти. Проблема безпеки на річках мала менше уваги. Це призвело до того, що на початок повномасштабного вторгнення ВМС України не мали жодних засобів на річці Дніпро. Тільки в червні 2022 року було створено річкову флотилію на Дніпрі.

МБАК "Буча" — частина річкового флоту Фото: АрміяInform

Формально дивізіон входить до складу ВМС України, але в оперативному відношенні він у підпорядкуванні Сухопутних військ. Флотилія має виконувати такі завдання:

розвідка;

протиповітряна оборона;

патрулювання Дніпра;

транспортні перевезення;

евакуація і перевезення бійців.

До складу флотилії вже увійшли українські малі броньовані артилерійські катери (МБАК), американські Sea Ark Dauntless і десантні катери SHERP the SHUTTLE.

Sea Ark Dauntless Фото: ФБ Тараса Чмута

У Defense Express додають, що в Україні завершують формування Корпусу морської піхоти. Їм також потрібна певна кількість десантно-штурмових засобів. Катери можуть застосовувати в прибережній зоні Чорного моря. Загальною метою України є створення потужного флоту, який у майбутньому унеможливить повторну агресію РФ. Окрім катерів, українські сили також отримають тральники проєкту Tripartite з Бельгії і тральники класу Sandown від Великої Британії.