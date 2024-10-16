Можливості авіакрила: на корветі "Гетьман Іван Мазепа" випробували вертоліт SH-60 Seahawk (відео)

Корабель здатний нести на борту багатоцільовий палубний вертоліт SH-60, який призначений для пошуково-рятувальних операцій, протичовнових місій та інших завдань.

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Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F211), що будується для Військово-морських сил України, пройшов важливе випробування — перевірку на можливість використання авіакрила. Відео з посадкою вертольота SH-60 Seahawk військово-морських сил Туреччини на палубу корвета опублікувала 16 жовтня пресслужба ВМС України.

Можливості авіакрила

Як розповіли оглядачі "Мілітарного", проєкт корвета Ada передбачає використання гелікоптерів, таких як SH-60 Seahawk, що здатен як перебувати на палубі, так і розміщуватися всередині ангара.

SH-60 Seahawk — це багатоцільовий палубний вертоліт, створений на базі UH-60 Black Hawk. Залежно від версії, він може виконувати різноманітні завдання, включно з пошуково-рятувальними операціями, протичовновими місіями та іншими спеціалізованими функціями.

Досі єдиними палубними гелікоптерами з такими функціями у ВМС України були радянські Ка-27 у різних версіях, проте їхній поточний стан і можливість використання на корветах не зрозумілі.

Водночас наразі в України вертольоти SH-60 не використовуються, зазначили експерти. Єдиними представниками сімейства Black Hawk в українських силах є UH-60, які перебувають на озброєнні авіаційних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна отримала вертольоти Sea King для Морської авіації, які використовуються для пошуку пілотів збитих літаків, евакуації поранених та інших завдань. Однак поки не зрозуміло, чи будуть Sea King та інші вертольоти типу SH-60 Seahawk розміщуватися всередині ангарів корветів типу Ada в майбутньому.

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Нагадаємо, наприкінці травня новітній корвет "Гетьман Іван Мазепа", який було спущено на воду в жовтні 2022 року, вийшов із верфі RMK Marine на перші ходові випробування.