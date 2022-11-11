Новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа" зроблений з металу "Азовсталі" (фото)

Корабель зійшов на воду 2 жовтня у Туреччині. Найближчим часом він отримає сучасне озброєння і поповнить лави Військово-морських сил України.

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2 жовтня у Стамбулі спустили на воду майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ — корвет "Гетьман Іван Мазепа". Як стало відомо, його корпус зроблено зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча та заводі "Азовсталь" групи "Метінвест". Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Зазвичай кораблі стають відомими після звершень чи пригод — як міфічний "Арго", Колумбова "Санта Марія" або Нансенов "Фрам". Однак "Гетьман Іван Мазепа" увійшов в історію ще до спуску на воду", — йдеться в повідомленні.

Корвет заклали на верфі турецької корабельної компанії RMK Marine Shipyard у вересні 2021 року. У компанії зазначають, що тоді ніхто не міг припустити, що вже за пів року метал його корпусу стане ексклюзивом.

Як уточнюється, "Метінвест" передав на виготовлення корабля 1 000 тонн гарячекатаного листа. Частину партії — сталь комбінату ім. Ілліча — привезли безпосередньо з Маріуполя, іншу частину доставили з італійського Metinvest Trametal, де прокат виготовляли з азовстальських слябів.

У лютому 2022 року комбінати Маріуполя припинили свою роботу, проте пізніше довоєнна сталь підприємств набула нового життя.

"Зі сталі "Азовсталі" було збудовано безліч видатних споруд — новітнє укриття на ЧАЕС, захисні шлюзи для Венеції, один із найвищих хмарочосів Європи. І сучасний корвет "Гетьман Іван Мазепа" також зроблений з маріупольської сталі. Це дійсно неймовірно — що меткомбінати Маріуполя навіть після руйнування продовжують працювати на перемогу України", — прокоментував гендиректор "Метінвест" Юрій Риженков.

Незабаром український корвет отримає сучасне озброєння і поповнить лави ВМС ЗСУ.

"Саме з цього флагмана почнеться нова епоха українського флоту", — кажуть у компанії.

Нагадаємо, український десантний корабель "Юрій Олефіренко" завдав ударів по позиціях ЗС РФ. Екіпаж атакував зі 140-мм артилерійської установки. Її дальність складає до 9,6 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна розробила ударні морські дрони. Мобільні безпілотники можуть атакувати рухомі та нерухомі цілі в радіусі 400 км.