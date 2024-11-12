"Без права на повернення": експолонений морпіх-захисник Маріуполя оцінив дії ухилянтів (відео)

Українські громадяни під час війни повинні донатити на допомогу ЗСУ, іти в армію або покидати Україну і більше не повертатись, заявив морпіх та експолонений Дмитро Селютін.

Боєць 36-ї бригади морської піхоти Дмитро Селютін з Луцька повернувся з полону РФ, в якому опинився під час боїв на заводі Ілліча в Маріуполі. 29 місяців військовий сидів у російській в'язниці, побував у колонії в Оленівці, а потім, через Москву — в колонії в Костромській області. Він повернувся додому під час одного з обмінів полоненими. Повернувшись, він здивувався, що Україна досі потерпає від ракетних ударів ЗС РФ, які дістають до найдальших куточків країни. З іншого боку, його вразив прорив в Курську область. Про деталі полону та про ставлення до деяких українців, які ховаються від ТЦК, Селютін розповів в інтерв'ю волинському телеканалу "Конкурент TV".

Морпіх Дмитро Седютін - про втікачів від ТЦК та "втомлених від війни" див. з 33:37

Селютін згадав про дві категорії українських громадян, яких він з побратимами відзначав до повномасштабного вторгнення. Перша категорія усім, чим могла, допомагала бійцям, які стояли на Донбасі. Друга категорія — лише голосувала, але голосувала так, що солдатам потім доводилось воювати після такого "волевиявлення". Третя категорія з'явилась під час повномасштабної війни і морпіху цікаво, як вони будуть дивитись в очі першим двом.

"[Вони] кажуть, що "втомилися від війни, чого ми маємо ховатися дома, бо ТЦК ходять, чого ми маємо скидати гроші, бо ж держава забезпечує". Хочеш — донать, не хочеш — за кордон без права на повернення. Коли добре жилося, то всі сюди їхали, погане сталося — виїжджають", — зауважив боєць.

Також морпіх звернувся до чоловіків та жінок, які сьогодні потрапляють в армію. Він пояснив, що так вони "підписують контракт зі своєю країною", отримують зарплату, на яку ідуть податки українців, і тому повинні "відповідати покладеним зобов'язанням" та служити "добросовісно."

Зазначимо, у жовтні український журналіст та експолонений РФ Станіслав Асєєв розповів ставлення військових до самовільного залишення частини (СЗЧ) і про те, як це пов'язане з проблемами мобілізації. Зі слів Ассєва, кількість втікачів з частин досить велика — він назвав її "армією дезертирів". Причина такої кількості втеч, на його думку, — почуття несправедливості через українців, які тікають від армії та всіляко уникають мобілізації.

Нагадуємо, 12 листопада нардеп Олександр Федієнко розкритикував наказ Міноборони, згідно з яким в армію потрапляють хворі на ВІЛ та туберкульоз. Тим часом прикордонники повідомили, що спіймали втікача від мобілізації, який на надувному човні намагався переплисти Дністер.