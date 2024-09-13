Обмін полоненими: РФ повертає українок лише за певної умови, — "Янголи Азову"

За словами керівниці патронатної служби Олени Толкачової, будь-якого українця складно повертати з ворожого полону і є серйозна проблема з обміном жінок. Росіяни чинять "не зовсім адекватно".

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Росіяни не віддають українських жінок разом із пораненими бійцями, як цього вимагають Женевські конвенції. Противник обмінює їх виключно на боєздатних військових. Про це детальніше в ефірі "Українського радіо" розповіла керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова.

У п'ятницю, 13 вересня, додому повернулися 49 громадян, які багато місяців пробули в російському полоні. Серед звільнених уперше за тривалий час є жінки, зокрема й цивільні. Очільниця патронатної служби "Янголи Азову" поділилася, кого найважче витягувати з ворожого полону та на які протиправні кроки йдуть росіяни.

"Насправді звільняти складно будь-кого, тут немає окремих категорій. Ми не можемо прогнозувати, як поведе себе ворог, оскільки він абсолютно безсистемний, нелогічний. Складність лише в тому, що не віддають жінок просто разом з пораненими, хоча по Женевській конвенції їх мають просто передати протилежній стороні. По факту їх обмінюють на своїх бойових військових, які потрапили в полон під час бою і це, звісно, не зовсім адекватно. Це більше виглядає як форма шантажу, коли шантажують жінками, пораненими і вимінюють на них своїх людей", — розповіла Олена Толкачова.

Завдання української сторони в питанні повернення громадян — у будь-який спосіб намагатися вести діалог із противником і на вигідних умовах забрати хлопців і дівчат. Мова як про військовослужбовців, так і про цивільних, яких утримує Росія. Через принципи агресора не завжди виходить це зробити.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що з полону вдалося повернути морпіха Олега Нечаєва, якого захопили росіяни ще у квітні 2022 року. Через майже 30 місяців він зможе зустрітися з родиною. Сестра воїна Марія Чернікіна розповіла, що вже говорила з братом, який дуже змарнів і почав курити. Під час розмови вони не могли стримати емоцій.