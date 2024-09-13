Обмін полоненими: додому повернулось 49 українців, з них 15 — з полку "Азов" (фото, відео)

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий. Багато з них втратили десятки кілограмів ваги.

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В п'ятницю, 13 вересня, додому з полону повернулись 49 українців і українок. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", — додав глава держави.

Він подякував команді, яка займається звільненням полонених та заручників із російської неволі.

"Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", — зазначив Володимир Зеленський.

Серед тих, кого вдалось повернути з полону, — 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ. Ця група переважно з жінок, повідомила командир Патронатної служби "Азову" Толкачова Олена.

"15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ повертаються додому після понад 2 років полону. "Азовці" потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок. З травня 2023 року та липня, коли з Туреччини повернулися командири "Азову", не відбувалося жодних великих обмінів", — додала вона.

Повернення полонених

Обмін полоненими

Повернення в Україну

Повернення з полону

Повернення з полону

Повернення додому з полону

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3 569 українців, 13 вересня — 56-й обмін військовополонених. Стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги.

"Вперше за довгий час вдалося повернути жінок — 23 українки вдома", — додав омбудсмен.

Нагадаємо, в серпні начальник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що повернення українських захисників з російського полону є пріоритетним завданням для Служби безпеки України. Він додав, що першочергово будуть повертати всіх важкопоранених і тяжкохворих, жінок, а також тих, хто перебуває в полові вже тривалий термін.

Зазначимо, що 115 українських військових повернулось додому в День Незалежності. Це були воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.