Обмен пленными: домой вернулось 49 украинцев, из них 15 — из полка "Азов" (фото, видео)

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, состояние здоровья вернувшихся очень тяжелое. Многие из них потеряли десятки килограммов веса.

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В пятницу, 13 сентября, домой из плена вернулись 49 украинцев и украинок. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", — добавил глава государства.

Он поблагодарил команду, которая занимается освобождением пленных и заложников из российской неволи.

"Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборационистов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших — и воинов, и гражданских", — отметил Владимир Зеленский.

Среди тех, кого удалось вернуть из плена, и 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ. Эта группа преимущественно из женщин, сообщила командир Патронатной службы "Азова" Толкачева Елена.

"15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ возвращаются домой после более 2 лет плена. "Азовцы" попали в обмен впервые за долгое время. Это группа преимущественно из женщин. С мая 2023 года и июля, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких крупных обменов", — добавила она.

Возвращение пленных

Обмен пленными

Возвращение в Украину

Возвращение из плена

Возвращение из плена

Возвращение домой из плена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения уже дома 3 569 украинцев, 13 сентября — 56-й обмен военнопленных. Состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие из них потеряли десятки килограммов веса.

"Впервые за долгое время удалось вернуть женщин — 23 украинки дома", — добавил омбудсмен.

Напомним, в августе начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что возвращение украинских защитников из российского плена является приоритетной задачей для Службы безопасности Украины. Он добавил, что в первую очередь будут возвращать всех тяжелораненых и тяжелобольных, женщин, а также тех, кто находится в поле уже длительный срок.

Отметим, что 115 украинских военных вернулось домой в День Независимости. Это были воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.