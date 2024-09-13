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Военный Фокус Российско-украинская война

Обмен пленными: домой вернулось 49 украинцев, из них 15 — из полка "Азов" (фото, видео)

Война, пленные, возвращение домой
Возвращение пленных

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, состояние здоровья вернувшихся очень тяжелое. Многие из них потеряли десятки килограммов веса.

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В пятницу, 13 сентября, домой из плена вернулись 49 украинцев и украинок. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", — добавил глава государства.

Он поблагодарил команду, которая занимается освобождением пленных и заложников из российской неволи.

"Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборационистов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших — и воинов, и гражданских", — отметил Владимир Зеленский.

Среди тех, кого удалось вернуть из плена, и 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ. Эта группа преимущественно из женщин, сообщила командир Патронатной службы "Азова" Толкачева Елена.

"15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ возвращаются домой после более 2 лет плена. "Азовцы" попали в обмен впервые за долгое время. Это группа преимущественно из женщин. С мая 2023 года и июля, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких крупных обменов", — добавила она.

Пленные, возвращение в Украину Fullscreen
Возвращение пленных
Пленные, возвращение, война Fullscreen
Обмен пленными
Пленные, возвращение, обмен Fullscreen
Возвращение в Украину
Плен, возвращение, обмен пленными Fullscreen
Возвращение из плена
Обмен, пленные, возвращение домой Fullscreen
Возвращение из плена
Возвращение, обмен, пленные Fullscreen
Возвращение домой из плена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения уже дома 3 569 украинцев, 13 сентября — 56-й обмен военнопленных. Состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие из них потеряли десятки килограммов веса.

"Впервые за долгое время удалось вернуть женщин — 23 украинки дома", — добавил омбудсмен.

Напомним, в августе начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что возвращение украинских защитников из российского плена является приоритетной задачей для Службы безопасности Украины. Он добавил, что в первую очередь будут возвращать всех тяжелораненых и тяжелобольных, женщин, а также тех, кто находится в поле уже длительный срок.

Отметим, что 115 украинских военных вернулось домой в День Независимости. Это были воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.