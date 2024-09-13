Обмен пленными: РФ возвращает украинок лишь при определенном условии, — "Ангелы Азова"

По словам руководительницы патронатной службы Елены Толкачевой, любого украинца сложно возвращать из вражеского плена и есть серьезная проблема с обменом женщин. Россияне поступают "не совсем адекватно".

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Россияне не отдают украинских женщин вместе с ранеными бойцами, как этого требуют Женевские конвенции. Противник обменивает их исключительно на боеспособных военных. Об этом детальнее в эфире "Украинского радио" рассказала руководительница патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева.

В пятницу, 13 сентября, домой вернулись 49 граждан, которые много месяцев пробыли в российском плену. Среди освобожденных впервые за длительное время есть женщины, в том числе и гражданские. Руководительница патронатной службы "Ангелы Азова" поделилась, кого сложнее всего вытаскивать из вражеского плена и на какие противоправные шаги идут россияне.

"На самом деле освобождать сложно любого, здесь нет отдельных категорий. Мы не можем прогнозировать, как поведет себя враг, поскольку он абсолютно бессистемный, нелогичный. Сложность лишь в том, что не отдают женщин просто вместе с ранеными, хотя по Женевской конвенции их должны просто передать противоположной стороне. По факту их обменивают на своих боевых военных, попавших в плен во время боя и это, конечно, не совсем адекватно. Это больше выглядит как форма шантажа, когда шантажируют женщинами, ранеными и выменивают на них своих людей", — рассказала Елена Толкачева.

Задача украинской стороны в вопросе возвращения граждан — любым способом пытаться вести диалог с противником и на выгодных условиях забрать парней и девушек. Речь как про военнослужащих, так и про гражданских, которых удерживает Россия. Из-за принципов агрессора не всегда получается это сделать.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что из плена удалось вернуть морпеха Олега Нечаева, которого захватили россияне еще в апреле 2022 года. Спустя почти 30 месяцев он сможет встретиться с семьей. Сестра воина Мария Черникина рассказала, что уже говорила с братом, который очень исхудал и начал курить. Во время разговора они не могли сдержать эмоций.