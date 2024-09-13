Единственный из батальона: морпех Нечаев вернулся из плена, — Фокус узнал подробности

В плен к россиянам Олег Нечаев попал в апреле 2022 года и спустя почти 30 месяцев он сможет встретиться с семьей. Мария Черникина рассказала, что уже говорила с братом, который очень исхудал и начал курить. Во время разговора они не могли сдержать эмоций.

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В пятницу, 13 сентября состоялся 56-й обмен военнопленными, в ходе которого удалось вернуть домой 49 граждан. Среди них был морской пехотинец 501-го батальона 36-й бригады, которого захватили россияне еще в апреле 2022 года. Фокус связался с его сестрой Марией, которая дала первые комментарии по поводу счастливого события в их семье.

В публикации с новостью об обмене президент Украины заявил, что среди 49 украинцев и украинок, которых удалось вернуть на Родину, воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские.

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского также прокомментировали радостную новость сообщив, что из 501-го отдельного батальона морской пехоты удалось вернуть лишь одного человека. Им оказался Олег Нечаев.

Обмен пленными: реакция сестры на освобождение брата

В комментарии Фокусу Мария Черникина рассказала, что семья уже связалась с Олегом Нечаевым, который за 2 года российского плена исхудал и обрел вредную привычку — курение.

"Брат уже звонил. И смеялся, и плакал. Очень худой. Начал курить, хотя не курил раньше", — рассказала Фокусу Мария Черникина.

Последний год плена Олег Нечаев находился в СИЗО №1 Курской области, продолжает сестра, однако в середине августа его оттуда вывезли, вместе с другими пленными. Родные предположили, что это было связано с действиями ВСУ в регионе.

Семья связалась с Олегом Нечаевым после освобождения из плена Фото: Из личного архива

"В середине августа их всех из СИЗО эвакуировали, я так понимаю из-за курской операции", — заявила Мария Черникина.

Олег писал письма своей семье, однако за практически 2 с половиной года плена родные их не получали. Сам военнопленный получил лишь одно письмо — зимой 2024 года.

Олег Нечаев — единственный представитель 501-го батальона, которого удалось вернуть. Всех остальных украинских бойцов Россия пока что не отдает.

Олег Нечаев в плену: как семья справлялась с трагедией

В феврале 2024 года Фокус уже брал интервью у Марии Черникиной, сестры украинского морпеха. До полномасштабной войны она вместе со своей семьей, мамой, женой брата и его двумя детьми проживали в городе Мелитополь Запорожской области, однако действия россиян вынудили их в конце сентября уехать в Киев, оставив дома в оккупации.

Семья Олега Нечаева выехала из оккупации в сентябре 2022 года Фото: Из личного архива

"Так сложилось, что мой брат Олег Нечаев — матрос, водитель. Защитник Мариуполя. В начале апреля 2022 года он попал в плен. Когда мы об этом узнали, мы едва не сошли с ума. Сначала с ним не было связи — мы не знали, жив ли он вообще, и только потом увидели в российских пабликах, что его подразделение в плену", — рассказывала Фокусу Мария Черникина.

После этого события жена Олега Александра замкнулась в себе, ведь постоянно переживала о состоянии своего мужа, который попал в плен. Она ни с кем не разговаривала, отказалась от еды и практически не вставала с кровати. Мария с мужем еще в Мелитополе отвезли ее в больницу. Обследования и анализы показали, что у Александры рак — или молочной железы, или легких. Из-за метастаз было сложно понять, где именно опухоль.

Жена военнослужащего заболела раком после того, как муж попал в плен Фото: Из личного архива

В связи с этим в сентябре 2022 года было принято решение уехать из захваченного россиянами города в столицу и дорога длилась 5 суток. После этого у семьи началась двойная борьба, делилась сестра, — за освобождение брата и жизнь его жены. В каком состоянии она сегодня — неизвестно. Олег не знал о том, что его родные покинули захваченный город, а также о болезни своей супруги.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что домой из плена вернулись 49 украинцев, из них 15 — из полка "Азов". По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, состояние здоровья вернувшихся очень тяжелое. Многие из них потеряли десятки килограммов веса.