Єдиний із батальйону: морпіх Нечаєв повернувся з полону, — Фокус дізнався подробиці

У полон до росіян Олег Нечаєв потрапив у квітні 2022 року, і через майже 30 місяців він зможе зустрітися з родиною. Марія Чернікіна розповіла, що вже говорила з братом, який дуже схуд і почав курити. Під час розмови вони не могли стримати емоцій.

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У п'ятницю, 13 вересня відбувся 56-й обмін військовополоненими, під час якого вдалося повернути додому 49 громадян. Серед них був морський піхотинець 501-го батальйону 36-ї бригади, якого захопили росіяни ще у квітні 2022 року. Фокус зв'язався з його сестрою Марією, яка дала перші коментарі з приводу щасливої події в їхній родині.

У публікації з новиною про обмiн президент України заявив, що серед 49 українців і українок, яких вдалося повернути на Батьківщину, воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського також прокоментували радісну новину повідомивши, що з 501-го окремого батальйону морської піхоти вдалося повернути лише одну людину. Ним виявився Олег Нечаєв.

Обмін полоненими: реакція сестри на звільнення брата

У коментарі Фокусу Марія Чернікіна розповіла, що сім'я вже зв'язалася з Олегом Нечаєвим, який за 2 роки російського полону схуд і набув шкідливої звички — куріння.

"Брат уже дзвонив. І сміявся, і плакав. Дуже худий. Почав курити, хоча не курив раніше", — розповіла Фокусу Марія Чернікіна.

Останній рік полону Олег Нечаєв перебував у СІЗО №1 Курської області, продовжує сестра, проте в середині серпня його звідти вивезли, разом з іншими полоненими. Рідні припустили, що це було пов'язано з діями ЗСУ в регіоні.

Сім'я зв'язалася з Олегом Нечаєвим після звільнення з полону Фото: З особистого архіву

"У середині серпня їх усіх із СІЗО евакуювали, я так розумію через курську операцію", — заявила Марія Чернікіна.

Олег писав листи своїй родині, проте за майже 2 з половиною роки полону рідні їх не отримували. Сам військовополонений отримав лише одного листа — взимку 2024 року.

Олег Нечаєв — єдиний представник 501-го батальйону, якого вдалося повернути. Усіх інших українських бійців Росія поки що не віддає.

Олег Нечаєв у полоні: як сім'я справлялася з трагедією

У лютому 2024 року Фокус уже брав інтерв'ю у Марії Чернікіної, сестри українського морпіха. До повномасштабної війни вона разом зі своєю сім'єю, мамою, дружиною брата і його двома дітьми проживали в місті Мелітополь Запорізької області, проте дії росіян змусили їх наприкінці вересня поїхати до Києва, залишивши будинки в окупації.

Сім'я Олега Нечаєва виїхала з окупації у вересні 2022 року Фото: З особистого архіву

"Так склалося, що мій брат Олег Нечаєв — матрос, водій. Захисник Маріуполя. На початку квітня 2022 року він потрапив у полон. Коли ми про це дізналися, ми ледь не збожеволіли. Спочатку з ним не було зв'язку — ми не знали, чи живий він узагалі, і тільки потім побачили в російських пабліках, що його підрозділ у полоні", — розповідала Фокусу Марія Чернікіна.

Після цієї події дружина Олега Олександра замкнулася в собі, адже постійно переживала про стан свого чоловіка, який потрапив у полон. Вона ні з ким не розмовляла, відмовилася від їжі та практично не вставала з ліжка. Марія з чоловіком ще в Мелітополі відвезли її до лікарні. Обстеження та аналізи показали, що в Олександри рак — чи то молочної залози, чи то легень. Через метастази було складно зрозуміти, де саме пухлина.

Дружина військовослужбовця захворіла на рак після того, як чоловік потрапив у полон Фото: З особистого архіву

У зв'язку з цим у вересні 2022 року було ухвалено рішення виїхати із захопленого росіянами міста до столиці і дорога тривала 5 діб. Після цього в сім'ї почалася подвійна боротьба, ділилася сестра, — за звільнення брата та життя його дружини. У якому стані вона сьогодні — невідомо. Олег не знав про те, що його рідні покинули захоплене місто, а також про хворобу своєї дружини.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що додому з полону повернулися 49 українців, із них 15 — із полку "Азов". За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, стан здоров'я тих, хто повернувся, дуже важкий. Багато з них втратили десятки кілограмів ваги.