"Без права на возвращение": экс-пленный морпех-защитник Мариуполя оценил действия уклонистов (видео)

Украинские граждане во время войны должны донатить на помощь ВСУ, идти в армию или покидать Украину и больше не возвращаться, заявил морпех и экс-пленный Дмитрий Селютин.

Боец 36 бригады морской пехоты Дмитрий Селютин из Луцка вернулся из плена РФ, в котором оказался во время боев на заводе Ильича в Мариуполе. 29 месяцев военный сидел в российской тюрьме, побывал в колонии в Еленовке, а затем, через Москву — в колонии в Костромской области. Он вернулся домой во время одного из обменов пленными. Вернувшись, удивился, что Украина до сих пор страдает от ракетных ударов ВС РФ, которые достают до самых дальних уголков страны. С другой стороны, его поразил прорыв в Курскую область. О деталях плена и об отношении к некоторым украинцам, которые скрываются от ТЦК, Селютин рассказал в интервью волынскому телеканалу "Конкурент TV".

Морпех Дмитрий Седютин — о беглецах от ТЦК и "уставших от войны" см. с 33:37

Селютин вспомнил о двух категориях украинских граждан, которых он с побратимами выделял до полномасштабного вторжения. Первая категория всем, чем могла, помогала бойцам, которые стояли на Донбассе. Вторая категория — только голосовала, но голосовала таким образом, что солдатам потом приходилось воевать после такого "волеизъявления". Третья категория появилась во время полномасштабной войны, и морпеху интересно, как они будут смотреть в глаза первым двум.

"[Они] говорят, что "устали от войны, чего мы должны прятаться дома, потому что ТЦК ходят, чего мы должны отдавать деньги, потому что государство обеспечивает". Хочешь — донать, не хочешь — за границу без права на возвращение. Когда хорошо жилось, то все сюда ехали, плохое случилось — выезжают", — отметил боец.

Также морпех обратился к мужчинам и женщинам, которые сегодня попадают в армию. Он пояснил, что таким образом они "подписывают контракт со своей страной", получают зарплату, на которую идут налоги украинцев, и поэтому должны "отвечать возложенным обязательствам" и служить "добросовестно."

Отметим, в октябре украинский журналист и экс-пленный РФ Станислав Асеев рассказал об отношении военных к самовольному оставлению части (СЗЧ) и о том, как это связано с проблемами мобилизации. По словам Ассеева, количество беглецов из частей достаточно большое — он назвал это явление "армией дезертиров". Причина такого количества побегов, по его мнению, — чувство несправедливости из-за украинцев, которые не идут в армию и всячески избегают мобилизации.

Напоминаем, 12 ноября нардеп Александр Федиенко раскритиковал приказ Минобороны, согласно которому в армию попадают больные ВИЧ и туберкулезом. Тем временем пограничники сообщили, что поймали беглеца от мобилизации, который на надувной лодке пытался переплыть Днестр.