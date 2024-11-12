Мобилизуют с умственной отсталостью, ВИЧ и туберкулезом: нардеп раскритиковал приказ №402

По словам народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, приказ Минобороны и Минздрава привел к странным ситуациям с мобилизацией и прохождением ВВК, поэтому надо его пересмотреть.

Обновление Министерством обороны Украины приказа Минздрава №402, который касается "ограниченно годных" привел к тому, что в ВСУ мобилизуют лиц с ВИЧ, открытой формой туберкулеза и умственной отсталостью. Об этом в своем телеграм-канале пишет народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Федиенко.

"Уже тогда, сразу, руководители ТЦК говорили, что это — полная глупость. Что имеем, мобилизация, ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали человека, который не слышит, и человека, где в заключении ВВК написано, "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга и т.д.", — написал он.

Депутат выразил надежду, что представители МО и Минздрава уделят внимание этому приказу. Главным новшеством документа является то, что почти полностью отменена индивидуальная оценка пригодности, когда ВВК могла выбирать между формулировками "непригоден" и "ограниченно пригоден" (а также "ограниченно пригоден" или "пригоден").

Он также отметил, что украинские работодатели в основном не хотят, чтобы их работников мобилизовали, поскольку тогда некому работать.

"ТЦК уже начали обзванивать руководителей предприятий, говорят: "Мы знаем, что бронирование у вас заканчивается 14-го, поэтому ждите в гости. Юридически ТЦК имеют полное право мобилизовать таких военнообязанных. Уже есть обращение, работников одного из элеваторов, и предприятия ОПК. Которые хоть и критические, но работников уже мобилизовали. Доходит до того, что руководитель их увольняет, и как-то скрывает, чтобы не остановить работу предприятий", — написал Александр Федиенко.

В Генштабе ВСУ, Минобороны и Минздраве пока что на публикацию Федиенко не отреагировали.

Напомним, что 7 ноября сообщалось, что депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская возмутилась разговорами вокруг мобилизации женщин, поскольку, по ее мнению, в Украине достаточно мужского мобилизационного ресурса для призыва в ВСУ.